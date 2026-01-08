Conmoción en Marathón: la inesperada figura que “no continuaría” tras perder la final ante Olimpia

Marathón no logra salir de su conmoción. Luego de perder la final de la Liga de Fútbol Profesional de Honduras, le tocaría recibir otro duro golpe. Uno de sus más fieles caudillos no continuaría en la institución. Será una dura temporada.

Después del empate por 2-2 en el partido de ida, Olimpia logró imponerse por la mínima y así se proclamó campeón frente a todo su público. Mientras festejaba el Viejo León, el Monstruo Verde se hundía en llanto. Mala forma de iniciar el 2026.

El encuentro definitorio no sería lo único que perdieron como institución, debido a que cada vez suenan más fuerte los rumores que anuncian la salida de una de sus figuras con rumbo al fútbol sudamericano. Despedirán una pieza importante.

Marathón perdería a Iván Anderson: el lateral panameño regresaría al Monagas

Según lo publicado por el periodista Abraham Arrocha en su cuenta oficial de X, el jugador Iván Anderson “no continuaría” en Marathón. Esta información indica que su próximo destino se encontraría en el fútbol sudamericano, lejos de allí.

Anderson sería nuevo futbolista del Monagas de Venezuela, en un giro más que inesperado para su carrera profesional. El equipo en cuestión quedó cuarto del último Torneo Clausura 2025, con 22 puntos en 13 enfrentamientos disputados.

El lateral derecho fue figura desde su arribo, justamente, proveniente del club al que ahora volvería a representar por tercera vez en su carrera. Como verdolaga, el panameño jugó 21 partidos en la última temporada, sin goles ni asistencias.