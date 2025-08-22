Levante se lo confirma a Barcelona: la decisión final que Honduras estaba esperando sobre Kervin Arriaga

Desde la llegada de Kervin Arriaga a la Primera División de España, todo buen aficionado del fútbol de Honduras guardó dos fechas especiales en el calendario: los juegos frente a Barcelona y Real Madrid.

A Levante fue sorteado con Barcelona en la fecha 2, pero lo que no esperaba es que Arriaga se lesionara previo al inicio de la Liga Española.

ver también Toda Honduras impactada con lo que hizo Luis Palma en la paliza que recibió Lech Poznan en la Europa League

Ahora se ha tomado una decisión final con el hondureño para el partido y quien la confirmó fue el técnico Julián Calero en rueda de prensa.

Publicidad

Publicidad

¿Qué pasa con Kervin Arriaga para el juego ante Barcelona?

Calero confirmó lo que Honduras no quería. “El Misilito” se pierde el encuentro debido a una lesión muscular de la que no se ha recuperado al 100%.

Todavía no está disponible y su debut se puede dar en la fecha 3 ante el Elche de visitante, esto sería el 29 de agosto.

Publicidad

Sobre el Barcelona, Calero comentó: “No vamos a regalarles nada ni les vamos a poner la alfombra roja para que pasen por aquí. Vamos a intentar, dentro de nuestras posibilidades, generarles incertidumbre, que nos acerquen a nosotros a poder conseguir cosas en el partido que estén a favor”.

Publicidad

ver también “Hemos conversado”: el grande de Centroamérica que se ofreció para fichar al Choco Lozano

Y agregó: “Sabemos que el Barcelona, si te somete muy cerca de tu portería, es muy difícil que puedas aguantar. Dicho eso, no es donde tú quieres estar, sino donde te meten. Si logramos después de robar o de acabar una jugada que ellos también sientan inquietud, estaremos cerca de conseguir cosas de nuestro plan de partido, que es ponerles en dificultades”.

Publicidad

El encuentro contra Barcelona este sábado 23 y comienza a la 1:30 hora de Honduras y Centroamérica.