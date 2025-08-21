Principio de acuerdo con un histórico de Centroamérica: Rubilio Castillo toma su decisión y definió su futuro

¡Se acabó la novela! Román Rubilio Castillo ya tiene todo acordado para regresar al fútbol centroamericano.

El delantero abandonó a Deportivo Pereira de Colombia tras rescindir su contrato unilateralmente y ahora está a un paso de firmar con su nuevo equipo.

Rubilio Castillo definió su futuro

El goleador de 33 años volverá a uno de los clubes históricos de la región donde buscará agrandar su legado.

Cabe recordar que Rubilio ya jugó en Motagua, Saprissa y Comunicaciones por lo que su recorrido en Centroamérica es realmente importante.

Fútbol Centroamérica ha podido conocer en EXCLUSIVA que Rubilio Castillo tiene un principio de acuerdo para ser nuevo futbolista de Club Deportivo Marathón. Contrato por un año.

El artillero regresará a Honduras pero por primera vez en muchos años no jugará en FC Motagua, club del cuál es el máximo goleador histórico.

´Roruca´ finalmente estaría llegandoa Marathón luego de varias semanas de negociaciones.

Castillo tuvo propuestas del fútbol asiático pero, según lo confiado al periodista Álvaro De La Rocha, priorizó volver a Honduras por la temas familiares.

Es así como el cuadro verdolaga en el año de su centenario ficha a uno de los goleadores más importantes en la historia de la Liga Nacional de Honduras.

Rubilio Castillo es el cuarto goleador histórico de la liga, acumula 136 goles con las camisetas de Vida y Motagua.