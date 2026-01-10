“Nuevo jugador de Comunicaciones”: Fantasma Figueroa se asegura su primer fichaje extranjero

Comunicaciones atraviesa un duro proceso de reestructuración. Luego de quedar en el último lugar del Torneo Apertura 2025, no les queda más que enderezar el barco. Para que este año no se les haga cuesta arriba, deberán empezar ahora.

La llegada de Marco Antonio Figueroa significó una explosión importante para el equipo blanco. Sus exigencias y métodos de trabajo buscan impactar con rapidez en la plantilla. Necesitan dar un enorme golpe en el fútbol mayor de Guatemala.

Además de un estricto plan laboral, Figueroa le exigió varios refuerzos a la junta directiva crema. Necesitan engordar el plantel con futbolistas de calidad. Uno de ellos está prácticamente cerrado. Solamente falta dar la confirmación oficial.

ver también El Moyo Contreras recibió la sentencia del Fantasma Figueroa que compromete su futuro en Comunicaciones

Walter Gael Sandoval es nuevo jugador de Comunicaciones para el Fantasma Figueroa

Según comunicó el medio Analistas Blancos a través de su página de Facebook, Walter Gael Sandoval sería “nuevo jugador de Comunicaciones“. El mexicano de 30 años llega a Los Crema después de un último paso en Alianza de El Salvador.

Sandoval oficia de extremo por izquierda y destaca por su pie a pie. Durante su más reciente temporada, disputó un total de 11 enfrentamientos con los colores de Los Paquidermos. Entre los mismos, convirtió un gol y dio tres asistencias.

Walter Gael Sandoval, nuevo refuerzo de Comunicaciones (RRSS).

Publicidad

Publicidad

Los pedidos del Fantasma Figueroa en su llegada a Guatemala

“Ya los pedí. Desde que llegué, estoy en eso. Los directivos son los que anuncian, yo no anuncio. Les puedo asegurar que tres jugadores ya están listos. Eso fue ayer, en mi última reunión con los directivos. Los jugadores ya están apalabrados”, dijo.

“Los jugadores ya están listos. Solamente, es cosa de aquí al lunes para que puedan hacer arribo aquí a la ciudad. Todos para arriba. Necesitamos goles, así que todos van a ir para arriba. Los tres nombres son para arriba”, sentenció el Fantasma.