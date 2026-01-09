Revés confirmado para Thomas Christiansen: Panamá pierde dos figuras para los amistosos previo al Mundial 2026

Panamá comenzará su año con una importante carga de responsabilidades. Tras conseguir el objetivo deseado en las Eliminatorias al Mundial 2026, la plantilla deberá estar preparada de la mejor manera. Será su segunda gran participación.

Thomas Christiansen trazó un camino con pasos minuciosos hasta arribar a la Copa del Mundo. Además de observar con detenimiento a cada futbolista con posibilidades de ser convocado, trabaja para elevar el rendimiento del equipo.

La Selección Nacional afrontará dos partidos amistosos en los próximos días, por fuera de las regulaciones de la FIFA. Se dio a conocer la lista de convocados para disputar los mismos. De esta manera, se dará inicio al agitado año 2026 canalero.

Panamá presentó la lista de convocados para los dos amistosos con ausencias

Panamá visitará a Bolivia el venidero 18 de enero en el Estadio IV Centenario de la Ciudad de Tarija. En tanto, recibirá a México el día 22 del mismo mes dentro del Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, ante la presencia de toda su gente.

En cercanías al inicio del Torneo Apertura 2026, algunos equipos decidieron no prestar a sus figuras. Cabe destacar que el campeonato va a comenzar el próximo 16 de enero, por lo que se estará en plena competencia para ambos amistosos.

En la lista entregada hace instantes, se notó la ausencia de los futbolistas Alberto Quintero y Erick Davis para ambos enfrentamientos. Plaza Amador, bicampeón del certamen local, priorizó la defensa del título. Ninguno participará de las citas.