Honduras

Ganó la 40 y seis títulos más, pero no seguirá en Olimpia a petición de Eduardo Espinel: “Agente libre”

Eduardo Espinel sigue tomando decisiones para el 2026 tras conquistar la 40. Esta es la nueva baja en el León.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Eduardo Espinel ha comenzado tomando una decisión tras ganar la 40.
El día uno después de que Olimpia consiguió la Copa 40 en la Liga Nacional de Honduras está siendo muy movido. El ‘Rey de Copas’ igualó a Saprissa como los más ganadores tras dejar en el camino a Marathón.

En la Cueva del León no dejan de trabajar y se va confirmado una baja que pronto será oficial y que fue a petición de Eduardo Espinel.

El uruguayo quiere dejar de contar con un jugador al que pocas veces le dio oportunidades de estar en la cancha. Además se le venció el contacto.

¿Qué jugador de Olimpia se marcha para este 2026?

Hablamos de Edwin Solano, el pequeño jugador de estatura no continuará en el Olimpia, según una información que detalla Álvaro de la Rocha.

“Edwin Solany Solano finalizó contrato tras el Apertura 2025 y en principio no sería renovado por la dirigencia del Club Olimpia Deportivo.

Todo apunta a que el jugador será agente libre y dejará la institución ´Merengue´”.

De concretarse su marcha, que va a suceder, fueron seis títulos los que Solano ganó con la camisa blanca tras su llegada desde Marathón en 2022.

