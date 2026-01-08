Ganó la 40 y seis títulos más, pero no seguirá en Olimpia a petición de Eduardo Espinel: “Agente libre”

El día uno después de que Olimpia consiguió la Copa 40 en la Liga Nacional de Honduras está siendo muy movido. El ‘Rey de Copas’ igualó a Saprissa como los más ganadores tras dejar en el camino a Marathón.

En la Cueva del León no dejan de trabajar y se va confirmado una baja que pronto será oficial y que fue a petición de Eduardo Espinel.

ver también Mientras Olimpia ganó la Copa 40, Motagua recibió el peor golpe desde Costa Rica en el mercado de fichajes

El uruguayo quiere dejar de contar con un jugador al que pocas veces le dio oportunidades de estar en la cancha. Además se le venció el contacto.

¿Qué jugador de Olimpia se marcha para este 2026?

Hablamos de Edwin Solano, el pequeño jugador de estatura no continuará en el Olimpia, según una información que detalla Álvaro de la Rocha.

“Edwin Solany Solano finalizó contrato tras el Apertura 2025 y en principio no sería renovado por la dirigencia del Club Olimpia Deportivo.

ver también El dinero que se lleva Olimpia por haber sido campeón del Apertura 2025 de Honduras

Todo apunta a que el jugador será agente libre y dejará la institución ´Merengue´”.

De concretarse su marcha, que va a suceder, fueron seis títulos los que Solano ganó con la camisa blanca tras su llegada desde Marathón en 2022.

Publicidad

Publicidad