“Acuerdo verbal”: Alajuelense acelera por el fichaje de un delantero que jugó en la Selección de México

El nombre del delantero extranjero que Machillo Ramírez tiene en la mira para reforzar a Alajuelense finalmente sale a la luz.

Por geronimo heller

Alajuelense va por un bombazo.
© IMAGO (Récord).Alajuelense va por un bombazo.

En Costa Rica era un secreto a voces que la directiva de Liga Deportiva Alajuelense se estaba moviendo en el mercado de fichajes para asegurar la llegada de un centrodelantero que pudiera complementarse con Ronaldo Cisneros de cara al Torneo Clausura 2026.

Lo que no estaba claro, pese a los rumores, era quién era ese “9” extranjero que estaba en la mira del club rojinegro. La noche del viernes, el periodista Kevin Jiménez se encargó de disipar todas las dudas.

Mientras Saprissa recibirá 1 millón de dólares por Kenay Myrie, esto es lo que cobrará Alajuelense por orden de la FIFA

Mientras Saprissa recibirá 1 millón de dólares por Kenay Myrie, esto es lo que cobrará Alajuelense por orden de la FIFA

¿Quién es el 9 que llegaría a Alajuela?

El equipo dirigido por Óscar Ramírez quiere sacudir el mercado con la contratación de Ángel Zaldívar, delantero mexicano de 31 años que se encuentra en condición de agente libre tras finalizar su contrato con el FC Juárez.

ÁNGEL ZALDÍVAR ESTÁ CERCA DE SER FUTBOLISTA DE ALAJUELENSE. Acuerdo verbal por 2 años + 1 opcional, faltan firmas y detalles, anunció Jiménez en redes, desatando la euforia de la afición manuda.

¿Quién es Ángel Zaldívar?

Ángel Zaldívar Caviedes nació el 8 de febrero de 1994 en Guadalajara, Jalisco, México. Mide 1,78 m, se desempeña como delantero centro, es zurdo y llegaría a Alajuela como agente libre, con su último paso por FC Juárez tras expirar su vínculo el 31 de diciembre de 2025.

Formado en Chivas de Guadalajara, Zaldívar pasó varios años en el primer equipo y registró 221 apariciones, con 41 goles y 14 asistencias. En su etapa más reciente en Juárez, sumó 12 goles en 69 partidos.

Ángel Zaldívar, el 9 mexicano que está cerca de Alajuelense (Getty Images).

Ángel Zaldívar, el 9 mexicano que está cerca de Alajuelense (Getty Images).

Además, entre 2016 y 2018 fue internacional con la Selección de México, disputando cinco amistosos y un partido de eliminatorias rumbo a Rusia 2018 (empate 0-0 ante Honduras).

Cambia su futuro: Creichel Pérez envía un mensaje directo a Alajuelense a días del debut en el Clausura 2026

Cambia su futuro: Creichel Pérez envía un mensaje directo a Alajuelense a días del debut en el Clausura 2026

Si se termina de cerrar, la llegada de Zaldívar sacudiría el mercado de Centroamérica, y Machillo Ramírez sumaría a sus filas un perfil probado para pelear el bicampeonato nacional y hacer un buen papel en la Copa de Campeones de la Concacaf.

