La Liga Deportiva Alajuelense iniciará la defensa del campeonato nacional en la próxima semana. El equipo campeón del Apertura 2025 se estrenará el jueves 15 de enero como local. Recibirá a Liberia, al cual eliminó en las semifinales del torneo pasado.

Para el primer partido oficial del año, Machillo Ramírez tiene varias complicaciones para armar el equipo titular. De los que estuvieron en la final contra el Saprissa, el técnico manudo no podrá contar con cuatro nombres importantes.

Las cuatro lesiones que complican a Machillo Ramírez en el debut de Alajuelense

Washington Ortega sufrió un desgarro muscular en el aductor de la pierna izquierda, por lo que todavía no está en condiciones de jugar. En su reemplazo, estará Bayron Mora, quien lo suplantó de gran manera en la parte final del semestre.

Otro de los que no dirá presente por una lesión similar es Anthony Hernández, uno de los jugadores más determinantes en ataque. El extremo derecho sufrió una complicación muscular en la misma zona que la del portero uruguayo.

El que está en una situación más compleja es Rashir Parkins. El mediocampista defensivo fue operado debido a una rotura de meniscos en su rodilla derecha, por lo que el tiempo de recuperación lo demandará su evolución. De todas maneras, volvería en el mediano plazo, ya que no es una lesión tan dura como la de los ligamentos cruzados.

Por último, y no menos importante, está Joel Campbell, quien tiene una lesión lumbar. De hecho, el futbolista fue intervenido quirúrgicamente, pero no es un caso de gravedad, por lo que todavía está en duda para el debut contra Liberia.

