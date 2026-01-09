Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

“No tenemos nada que ver”: Jafet Soto no se guarda nada y apaga el rumor de fichaje que rondaba a Herediano

Pese a que el nombre de este futbolista rondaba a Herediano, Jafet Soto salió a desmentir su llegada y terminó con los rumores.

pablo rocca

Por Pablo Rocca

Sigue a FCA en Google!
Jafet Soto niega la llegada de este futblista.
Jafet Soto niega la llegada de este futblista.

El Club Sport Herediano ha sido uno de los equipos más activos en el actual mercado de fichajes del fútbol costarricense. Con incorporaciones puntuales y de peso, el Team dejó claro que busca fortalecer su plantel de cara a los retos nacionales e internacionales que se avecinan.

En las últimas semanas, el club rojiamarillo concretó las llegadas de José Guillermo “Tepa” González y Randall Leal, dos movimientos que reforzaron el proyecto deportivo y elevaron la expectativa entre la afición. Sin embargo, junto a esos fichajes también comenzaron a circular rumores sobre posibles nuevas incorporaciones.

¿Cuál es el futbolista que decían que iba a llegar a Herediano?

Uno de los nombres que tomó fuerza fue el del portero salvadoreño Mario González, quien fue vinculado con Herediano en distintos espacios. No obstante, el guardameta terminó siendo anunciado como nuevo jugador de San Carlos, lo que generó confusión entre los aficionados.

Ante este panorama, Jafet Soto, gerente deportivo del Herediano, salió al paso y fue tajante:Nosotros no tenemos nada que ver. No sé de dónde salió el nombre del Herediano. Sé que somos un club muy grande y que todos quisieran jugar en nuestro equipo. Yo hasta desconocía que iba a San Carlos este muchacho”.

Tweet placeholder

El dirigente fue más allá y dejó entrever que el nombre del Team pudo haberse utilizado como estrategia externa en la negociación del jugador: “Por mis manos no pasó nunca el nombre. Capaz el representante habrá dicho que venía por estos lares y buscaron usar el nombre de Herediano para sacarlo de su equipo. Nosotros estamos súper felices con nuestros porteros”.

Publicidad
Se formó en Alajuelense, lo quiso Herediano y ahora se lo llevó otro equipo de Costa Rica

ver también

Se formó en Alajuelense, lo quiso Herediano y ahora se lo llevó otro equipo de Costa Rica

Con estas declaraciones, Jafet Soto no solo apagó el rumor, sino que dejó claro que el Herediano tiene definida su planificación y no está buscando un guardameta en este mercado, reafirmando su confianza en los arqueros actuales del plantel.

Así, mientras el Team se concentra en lo deportivo y en sacarle provecho a sus refuerzos ya confirmados, su presidente volvió a marcar territorio frente a versiones que no se ajustan a la realidad del club.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
“Va a llegar”: Giacone confirma el fichaje extranjero que Jafet tanto buscó
Costa Rica

“Va a llegar”: Giacone confirma el fichaje extranjero que Jafet tanto buscó

"Con un pie afuera": Jafet está cerca de robarse a una figura de Vladimir Quesada
Deportivo Saprissa

"Con un pie afuera": Jafet está cerca de robarse a una figura de Vladimir Quesada

Lo investigan por intento de homicidio y ahora llegaría a otro club de Costa Rica
Costa Rica

Lo investigan por intento de homicidio y ahora llegaría a otro club de Costa Rica

Vladimir Quesada borra a un extranjero en Saprissa
Deportivo Saprissa

Vladimir Quesada borra a un extranjero en Saprissa

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo