Honduras

Estafa y escándalo: la denuncia de Pedro Troglio que impacta en Argentina y llega hasta Honduras

Pedro Troglio realizó una dura denuncia en Argentina que terminó por impactar en Honduras de la forma menos pensada.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Pedro Troglio es el hombre récord de Olimpia. Con dos pasos por la institución, el entrenador dejó su nombre escrito en la historia por muchas cuestiones. Una de ellas fue mantener a su equipo invicto durante 41 encuentros domésticos.

Troglio se quedó con cinco trofeos de Torneo Clausura, tres de Torneo Apertura ylogró que el Viejo León se haga con una Liga Concacaf. Un canto a la gloria en ritmo de tango, con voz de cantor argentino que hoy reclama ante una injusticia.

Pedro Troglio, el entrenador que tocó la gloria en Honduras y fue estafado en Argentina

En esta pretemporada con Banfield, club que dirige actualmente, Pedro Troglio denunció haber sido estafado por una empresa inmobiliaria de la Ciudad de La Plata. Contó haber invertido en desarrollos inmobiliarios que nunca concluyeron.

Troglio desconoce el paradero de su dinero. La presunta estafa tendría unos 160 damnificados. Esta situación se volvió crítica a finales del 2025, cuando la firma Abes Desarrolladora de Negocios cambió de manos para evitar su quiebra.

El entrenador detalló en la denuncia que, en 2024, comenzó a invertir en dicho proyecto al adherirse al fideicomiso ABES Dezzeo por un departamento valuado en 64 mil dólares. Se estipulaba una renta mensual hasta terminar la vivienda.

Troglio habría girado una parte del dinero desde Honduras

En el escrito, Pedro Troglio explicó que “ese pago fue discontinuo y, ante dichos incumplimientos, solo lo pagaban frente a nuestra queja. A la fecha, hace meses que no se abona”. No todo termina en el dinero depositado desde Argentina.

Troglio hizo otro deposito de unos 93 mil dólares. Como en ese entonces estaba en Honduras, giró la plata a una cuenta radicada en Estados Unidos por pedido de Diego Lacki, presuntamente, uno de los administradores de este proyecto.

