No hay marcha atrás: Reinaldo Rueda confirma la medida más temida en Honduras antes del Mundial 2026

La selección de Honduras entregó toda su confianza a Reinaldo Rueda para dirigir el proceso mundialista de cara a la Copa del Mundo 2026.

El estratega colombia de 68 años decidió tomar el reto y busca clasificar a su segundo Mundial con la Bicolor, tal y como lo hizo en Sudáfrica 2010.

ver también Levante se lo confirma a Barcelona: la decisión final que Honduras estaba esperando sobre Kervin Arriaga

En aquel momento, Honduras tenía una sequía de 28 años sin ir a una cita mundialista. En este segundo proceso suma ocho, ya que ni Jorge Luis Pinto, Fabián Coito y Bolillo Gómez pudieron romper la mala racha.

Publicidad

Publicidad

Ahora con Reinaldo Rueda se está en al fase final y el boleto se lo juegan ante Costa Rica, Nicaragua y Haití en las Eliminatorias de Concacaf.

El anuncio de Reinaldo Rueda que Honduras no esperaba

Rueda tuvo una conferencia de prensa en la presentación de los boletos para el juego contra Nicaragua.

Publicidad

En esa charla con los periodistas comentó una decisión que hace ratos viene meditando, su retiro oficial de los banquillos.

Publicidad

A los 68 años, Rueda asegura que quiere pasar tiempo con la familia, pero antes su deseo es tener un último baile en el Mundial de 2026.

Publicidad

ver también “Hemos conversado”: el grande de Centroamérica que se ofreció para fichar al Choco Lozano

“Hay que darle las gracias a los directivos de Honduras que nos dieron la posibilidad de venir acá. Como yo le digo a todos, ustedes son los que tienen que asumir ahora, ojalá podamos cumplir con la meta, quiero salir por la puerta grande con esa alegría y dedicarle más tiempo a la familia”, fueron las palabras de Reinaldo.

Tweet placeholder

Publicidad