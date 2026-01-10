El Deportivo Saprissa se prepara para ganar finalmente la estrella 41, esa que tanto le ha costado en los últimos años. La última vez que se quedó con el campeonato nacional fue en el Clausura 2024. Desde entonces Herediano ganó dos y Alajuelense obtuvo el más reciente.

Además de no poder subirse a lo más alto a nivel nacional, tampoco Saprissa logró hacer pie en el plano internacional, un ámbito que domina con total supremacía su máximo rival. El Monstruo no superó la fase de grupos en la última Copa Centroamericana.

Por este motivo, en el equipo hay mucho hambre de revancha, tal como lo expresó Rachid Chirino, que regresó de su cesión con San Carlos y será una de las nuevas caras de Saprissa en este 2026.

El hambre que hay en el camerino de Saprissa tras los títulos de Alajuelense

Este viernes, en el Media Day de la Liga Promérica, el extremo izquierdo habló de lo que se encontró en el camerino y reveló una intimidad del equipo: “Un ambiente de volver a ser campeón. Saprissa es un equipo que se prepara para lograr el título. Sé que en el plantel hay inconformidad porque no se logró y se va a pelear. En este torneo tiene que ser que se nos dé el cetro, no puede pasar más allá”.

Rachid Chirino en el Media Day

En lo individual, Chirino confesó que tuvo propuestas de otros equipos para este Clausura 2026, pero se inclinó por el pedido de Saprissa: “Volver tuvo su proceso, no fue como que estuvimos hablando constantemente. Hubo equipos que me pidieron a préstamo, pero al final se dio la posibilidad y, gracias a Dios, se concretó el regreso. Le agradezco a los clubes que se fijaron en mí, pero Saprissa me pidió volver y es bueno estar con el grupo”.

En el Apertura 2025 que pasó, el de Quesada tuvo buenos números a pesar de los malos resultados de su equipo. Logró marcar cinco goles y aportó tres asistencias en 18 partidos jugados. El extremo participó de todos los partidos y fue titular en 17 de los 18 posibles. Ganó una regularidad que no tenía antes de dejar Saprissa en el pasado mercado de fichajes.