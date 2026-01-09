“Es el que más gusta”: la Federación ya eligió al responsable del futuro de La Sele y este será el día del anuncio

La Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) avanza en una de las decisiones más importantes para el rumbo de la Selección de Costa Rica. En medio del proceso de reestructuración deportiva, ya hay un nombre que toma fuerza y aparece como el principal candidato para asumir el cargo de Director Deportivo.

¿Quién es el favorito de la Federación para ser director deportivo?

Se trata de Ángel Catalina, un perfil que genera consenso dentro de la Federación por su experiencia en el fútbol costarricense y por su trayectoria previa en funciones similares. El ex Saprissa no es un desconocido en el entorno de La Sele, ya que en su momento estuvo ligado a la Comisión rumbo al Mundial de Qatar 2022, lo que le permitió conocer de cerca la estructura, las necesidades y las debilidades del proyecto deportivo nacional.

Ese conocimiento del medio local, sumado a su recorrido en puestos de planificación y gestión deportiva, lo colocan como el favorito para liderar una etapa que busca mayor orden, continuidad y visión a largo plazo en las selecciones nacionales.

No obstante, Catalina no es el único nombre sobre la mesa. La Fedefútbol también analiza otros perfiles de peso, entre ellos Ronald González y Paulo Wanchope, además de opciones extranjeras que forman parte del abanico de candidatos evaluados por el Comité Ejecutivo.

¿Cuándo se eligirá al nuevo director deportivo?

Según se maneja en el entorno federativo, la decisión final podría tomarse este miércoles, una fecha clave para definir quién será el encargado de trazar la hoja de ruta del fútbol costarricense en los próximos años.

La elección del nuevo Director Deportivo marcará un punto de inflexión para La Sele, en un momento donde los resultados recientes y la necesidad de un proyecto sólido obligan a la Federación a acertar en un nombramiento que va mucho más allá de un simple cargo administrativo.