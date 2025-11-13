Mientras Costa Rica se juega todo al Mundial 2026, Jeaustin Campos recibe una de las peores noticias en Honduras

La selección de Honduras se juega una gran parte de estar en el Mundial 2026 ante Nicaragua este jueves 13 de noviembre a las 8:00 de la noche.

Los dirigidos por Reinaldo Rueda buscan un triunfo que los acerquen al objetivo. Costa Rica también se juega mucho y quiere llegar viva a la última jornada ante los catrachos y así definir el boleto directo a casa.

Mientras todo esto sucede, Jeaustin Campos ha recibido una mala noticia en Real España, algo que nadie esperaba dentro del propio club catracho.

¿Cuál es la noticia que recibió Jeaustin Campos en Real España?

Real España ha comunicado a su afición que Bryan Moya como Ever Alvarado han quedado fuera del equipo tras llegar a una rescisión de contrato. La razón todavía no ha salido a la luz.

“La junta directiva del Real Club Deportivo España ha tomado la decisión unilateral de rescisión de contrato deportivo con los jugadores:

–Bryan Josué Velásquez Moya

-Y Ever Gonzalo Alvarado Sandoval”, dice el comunicado.

Ambos jugadores ya no son parte del club y la baja que más pesa es la de Moya, ya que era uno de los elementos titulares de Campos.

En 20 partidos que había disputado en el actual torneo entre Liga Nacional de Honduras y Copa Centroamericana, Moya había marcado 6 goles.

Ahora Jeaustin tendrá que recomponer el equipo con lo que le queda para cerrar de la mejor forma el Apertura 2025 donde busca ganar su primer título en Honduras.