Nadie había sido capaz: Concacaf confirma la noticia que impacta a Real España a pesar de la dura sanción a Jeaustin Campos

Real España por fin pudo sumar sus primeros tres puntos en la Copa Centroamericana de Concacaf luego de derrotar a Diriangén de Nicaragua.

La Máquina, sin Jeaustin Campos, sancionado por 10 partidos -ya cumplió el primero- ganó en casa con un tanto de Bryan Moya.

Nadie había sido capaz de lo que Moya consiguió en la Copa Centroamericana

Real España no había podido ganar en sus dos primeros partidos de la Copa y las dos derrotas ante Herediano y Municipal le complicaron la vida por completo.

Publicidad

Publicidad

Ahora ya con un triunfo balsámico, el equipo consiguió algo que no se había podido en los dos primeros partidos.

Bryan Moya fue elegido como el mejor jugador del encuentro por Concacaf, algo que ha impactado, ya que su aportación fue anotar el gol de la victoria.

Publicidad

Tweet placeholder

Publicidad

De ahí un partido chato por parte de los dos equipos, aunque con mejor resultado para Real España que sigue soñando con la clasificación.

Publicidad

En la tabla de posiciones sigue siendo último con tres puntos, pero todo dependerá de los otros resultados que se den en el grupo.

Clasificación del grupo B de la Copa Centroamericana

Publicidad