Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Concacaf

Nadie había sido capaz: Concacaf confirma la noticia que impacta a Real España a pesar de la dura sanción a Jeaustin Campos

Real España por fin pudo ganar su primer partido en la Copa Centroamericana y esto fue lo que pasó con uno de sus jugadores.

alvaro de la rocha

Por Alvaro De La Rocha

Real España por fin consiguió su primer triunfo en la Copa Centroamericana.
Real España por fin consiguió su primer triunfo en la Copa Centroamericana.

Real España por fin pudo sumar sus primeros tres puntos en la Copa Centroamericana de Concacaf luego de derrotar a Diriangén de Nicaragua.

La Máquina, sin Jeaustin Campos, sancionado por 10 partidos -ya cumplió el primero- ganó en casa con un tanto de Bryan Moya.

Nadie había sido capaz de lo que Moya consiguió en la Copa Centroamericana

Real España no había podido ganar en sus dos primeros partidos de la Copa y las dos derrotas ante Herediano y Municipal le complicaron la vida por completo.

Publicidad

Ahora ya con un triunfo balsámico, el equipo consiguió algo que no se había podido en los dos primeros partidos.

Bryan Moya fue elegido como el mejor jugador del encuentro por Concacaf, algo que ha impactado, ya que su aportación fue anotar el gol de la victoria.

Publicidad
Tweet placeholder

De ahí un partido chato por parte de los dos equipos, aunque con mejor resultado para Real España que sigue soñando con la clasificación.

Publicidad

En la tabla de posiciones sigue siendo último con tres puntos, pero todo dependerá de los otros resultados que se den en el grupo.

Clasificación del grupo B de la Copa Centroamericana

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Nicaragua, apagada y goleada
Noticias

Nicaragua, apagada y goleada

"Va a llegar": la confirmación que Machillo Ramírez esperaba sobre el refuerzo internacional de La Liga
Liga Deportiva Alajuelense

"Va a llegar": la confirmación que Machillo Ramírez esperaba sobre el refuerzo internacional de La Liga

Julián Martínez recibe la notificación que Honduras y Vinicius tanto estaban esperando en el Alverca FC de Portugal
Honduras

Julián Martínez recibe la notificación que Honduras y Vinicius tanto estaban esperando en el Alverca FC de Portugal

Guatemala celebra: Luis Fernando Tena saca ventaja sobre El Salvador
Guatemala

Guatemala celebra: Luis Fernando Tena saca ventaja sobre El Salvador

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo