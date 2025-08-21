Es tendencia:
Javier López y Motagua le brindan otra mala noticia a Wanchope que le complica su futuro en Saprissa

El Ciclón Azul busca complicar a Paulo César Wanchope y Saprissa con su última decisión.

Por Alvaro De La Rocha

Motagua quiere complicar aún más a Saprissa.

El Fútbol Club Motagua vive momentos de cambios pese a que el semestre ya lleva un importante tramo disputado.

El ´Azul´ cambió de director técnico tras destituir a Diego Vázquez y contratar a Javier López y este miércoles dio otro par de timonazos.

Primero confirmó la renovación de Luis Vega tras meses de renovación y luego oficializó la salida del delantero Wilmar Jordán que solo estuvo dos meses en el club.

Ahora, López y las ´Águilas´ han dado otra gran noticia en el último día de inscripciones en Liga Nacional: Tienen un nuevo delantero.

Motagua sorprende y ficha a delantero para dañar a Wanchope

Motagua se jugará la vida en la Copa Centroamericana el próximo martes cuando visite a Saprissa.

Es por eso que han decidido reforzar su ataque y ya firmaron al sustituto del saliente Jordan.

Se trata del artillero brasileño, John Kléber Oliveira, que estaba jugando en Achuapa de Guatemala.

Oliveira, 25 años, firmará con Motagua luego de que el club pagara su cláusula de rescisión con el cuadro guatemalteco.

John Kléber también jugó en Pérez Zeledón por lo que ya conoce lo que es jugar en Costa Rica.

Su llegada es totalmente gestionada por el DT López que ya lo conoce y pidió su fichaje.

Es así como Motagua llegará reforzado para enfrentar a un Saprissa que se tambalea luego de caer en Panamá ante Independiente.

Es así como el estratega español buscará otra vez salir victorioso del Ricardo Saprissa Aymá como lo hizo en 2024 con Antigua.

Un triunfo del cuadro motagüense prácticamente sentenciaría a Paulo César Wanchope y una salida del ´Monstruo Morado´.

