John Kleber Oliveira sale al paso y confirma su futuro en redes sociales: ¿Se cayó su llegada a Motagua?

El delantero John Kleber Oliveira llegó a Achuapa de Guatemala para el segundo semestre de 2025.

El brasileño llegó tras su paso por Pérez Zeledón y rápidamente comenzó a llamar la atención del fútbol centroamericano.

John Kleber Oliveira confirma su futuro con un mensaje en redes

Uno de los clubes que pusieron su mirada en él fue el FC Motagua que, tras la salida de Wilmar Jordán, busca un nuevo atacante.

Fue el propio goleador carioca de 25 años que salió al paso tras las informaciones que lo colocan como nuevo jugador del ´Azul´.

Con un mensaje en sus redes sociales John Kleber confirmó que dejará a Achuapa de manera precipitada.

“Hoy me toca despedirme… No era la forma en que pensaba que se diera, pero así es el fútbol y así es esta profesión que tanto amamos.

Fueron solo 5 partidos, pero en ese poco tiempo me llevo aprendizajes, el cariño de la afición y un profundo agradecimiento al club, a los funcionarios, a mis compañeros, a la directiva y al cuerpo técnico que me enseñó, confió en mí y me cuidó en cada momento.

Ojalá no sea un adiós, sino un hasta pronto. Desde hoy seré un hincha más alentando, y estoy convencido de que Achuapa está para grandes cosas.

Gracias de corazón a todos los que hicieron que este paso, aunque corto, sea tan especial.”

Fútbol Centroamérica pudo confirmar que el jugador ya es nuevo atacante de Motagua tras ejecutar su cláusula de salida. Oliveira anotó 3 goles en 5 partidos con el cuadro naranja.

