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Keyvan Figueroa ilusiona a toda Honduras con la noticia que llega desde Inglaterra

El menor de los Figueroa está brillando en Inglaterra y esto es lo que informan que ha pasado con el jugador de sangre hondureña.

José Rodas

Por José Rodas

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Keyvan Figueroa sigue dando pasos firmes en su carrera como futbolista.
© BurnleyKeyvan Figueroa sigue dando pasos firmes en su carrera como futbolista.

Honduras sigue de cerca a muchos talentos de cara al futuro, y uno de ellos es Keyvan Figueroa, hijo menor de Maynor, leyenda de la Bicolor.

Junto a Keyrol, Keyvan se destaca en un equipo de Inglaterra y, en las últimas horas, ha ilusionado al país catracho por lo que está haciendo con el Burnley, su club.

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Keyvan Figueroa se va destacando en Inglaterra

Legión catracha, que siempre está pendiente de cada legionario hondureño, ha destacado que el defensor ha jugado contra el Manchester United en su categoría U16.

Esta semana, el Burnley fue superado por la mínima en la final de la Premier League Shield por el Manchester United.

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Keyvan tuvo participación en el partido y poco a poco va tomando experiencia para, eventualmente, ascender al primer equipo, tal como lo hizo en su momento su hermano Keyrol en el Liverpool.

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Keyvan tiene nacionalidad hondureña, pero también puede jugar para Estados Unidos e Inglaterra. Al final, la decisión la tomará él junto a su familia.

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Francis Hernández, director deportivo de la Selección de Honduras, buscará acercarse a los Figueroa para convencerlos de que jueguen con la Bicolor.

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