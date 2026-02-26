De Manchester United a jugar con Michael Amir Murillo: el inminente fichaje de Besiktas que retumba en Europa

Michael Amir Murillo atraviesa un momento de recuperación futbolística luego de una etapa complicada en el Olympique de Marsella, donde fue señalado públicamente por el entonces entrenador Roberto De Zerbi por una supuesta falta de ambición.

Ese impulso lo encontró en el Besiktas, club en el que poco a poco ha ido ganando protagonismo y confianza dentro del campo. En medio de este contexto, el equipo turco también sumó recientemente a un futbolista procedente del Manchester United.

¿Cuál fichaje desde Manchester United se sumará al Besiktas de Michael Amir Murillo?

El Manchester United estaría dispuesto a dar salida a Altay Bayindir en el próximo mercado de verano, como parte de su plan para reducir la plantilla y aliviar la masa salarial.

Altay Bayindir – Manchester United

El arquero turco, que llegó con expectativas de pelear la titularidad en Old Trafford, no logró consolidarse en el once inicial bajo la dirección de Michael Carrick.

De acuerdo con reportes desde Turquía, los Red Devils ya tendrían un acuerdo con el Besiktas para concretar su traspaso en la siguiente ventana de fichajes.

La operación representaría un paso clave para el United en su objetivo de generar ingresos y reestructurar el plantel de cara a futuras incorporaciones.

Los registros de Altay Bayindir en Manchester United y Turquía

En el Manchester United disputó 17 partidos oficiales, cumpliendo un rol de rotación dentro del equipo. Con la Selección de Turquía sumó 11 encuentros internacionales, representando a su país con regularidad.

Datos claves

