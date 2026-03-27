Pedro Troglio le pega en el ego a Alajuelense y al fútbol de Costa Rica: “¿Por qué no sale campeón Saprissa o Herediano?”

Pedro Troglio tocó un último tema en la charla exclusiva que tuvo con Fútbol Centroamérica y fue sobre Alajuelense, el equipo que ha dominado la zona con un tricampeonato de Concacaf.

Los Manudos ganaron tres títulos consecutivos de la Copa Centroamericana, un hito que pocos pueden presumir, pero antes de hacerlo, perdieron una final en casa contra el Olimpia de Honduras.

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Ese club estaba dirigido por Pedro Troglio y ganó con un gol de carambola. El DT, que ahora dirige al Banfield de Argentina, recordó ese momento y también reflexionó sobre por qué Alajuelense es un gran dominador del área.

“Yo pienso que el tema de salir campeón es una cornisa muy fina. Como te mencioné hoy, se dio un partido atípico en el que empataste en ambas canchas y perdiste por penal, errando extrañamente cinco penales. Racing, por ejemplo, también tuvo sus dificultades en esas finales, pero bueno, después, en las finales, puede ser para cualquiera”, comenzó diciendo.

Pedro Troglio golpea el ego de Alajuelense

El argentino recordó cuando fue al estadio Alejandro Morera Soto y le quitó el título a los Manudos.

“Nosotros, si analizas bien, le ganamos 3-2 de local, fuimos a su cancha y hasta el último minuto estábamos en la pelea. Incluso, marcamos un gol de tiro libre que terminó siendo un gol raro: pegó en la espalda de un jugador y se desvió. A veces, en el fútbol, se necesitan muchas cosas para ganar, y en ese caso nos tocó perder”.

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También recordó que, después de ganarle la final a Alajuelense, le tocó quedarse en fase de grupos en dos ocasiones consecutivas, la misma situación que sufrió Saprissa en la Copa Centroamericana de 2025.

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“Olimpia no es que se quede fuera de todo. Yo por eso también me fui de Olimpia, porque cuando un técnico gana tantos campeonatos pero se queda fuera dos veces en la primera ronda, para mí se debe ir. No me puedo quedar fuera de la primera ronda después de ser campeón. Pero con Espinel, ahora llegaron hasta la semifinal. Todos pensábamos que iban a ser campeones porque empataron en Alajuela, pero bueno, el fútbol es así. La cornisa de caer de un lado o del otro es muy fina”, añadió.

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Reflexión importante sobre el fútbol de Costa Rica involucrando a Saprissa y Herediano

Dio una reflexión importante sobre el fútbol de Costa Rica y se preguntó por qué Herediano y Saprissa no salen campeones.

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“Hace tres o cuatro años, Motagua, Real España, nosotros y Alajuelense éramos los semifinalistas de Concacaf. Siempre están los equipos hondureños ahí. El problema es que, al final, el que sale campeón es uno solo. Entonces, ¿por qué no sale campeón Saprissa o Herediano? El fútbol de Costa Rica también tiene lo suyo, no es solo Alajuelense”.

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Eso sí, reconoció los títulos que ha conseguido Alajuelense y recordó sus rachas en los torneos de Concacaf, mencionando que su equipo fue el último que compitió hasta las semifinales en la Concachampions.

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“Alajuelense está teniendo un buen momento. Nosotros tuvimos años muy buenos de 2019 a 2022, donde llegamos a una semifinal de Champions y salimos campeones de Concacaf. Me parece que está todo muy equilibrado y, en este momento, Alajuelense está sacando un poquito de ventaja”, cerró Troglio.