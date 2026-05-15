Enganchón de Eduardo Espinel tras ser eliminado y señala los culpables: “No soy un fracasado”

Eduardo Espinel salió a quejarse luego de quedar con Marathón. Culpó al FVS de los tres goles anulados y dio sus argumentos.

Eduardo Espinel dio la cara luego de la eliminación de Olimpia del torneo Clausura 2026. El uruguayo por primera vez conoce lo que es estar del otro lado, ya que en sus primeros dos torneos quedó como campeón.

El DT analizó la eliminación y sus frases quedaran marcada como una de las conferencias más tristes que tendrá en Honduras.

ver también Olimpia eliminado: así quedaron las tablas de posiciones de los Grupos A y B de la Triangular

Lo que dijo Eduardo Espinel

¿Cómo valora usted los goles anulados?

“Quiero agradecer a los muchachos por el esfuerzo que hicieron; si hay una forma de perder, es esta. Estamos tristes, con una sensación de amargura. Creo que, en líneas generales, el equipo lo intentó a pesar de recibir un gol. Se pudo haber ganado”.

Señala el arbitraje y el VAR (FVS) como los culpables:

“No sé, analícenlo ustedes. Hace unos días dije que eso era lo que me preocupaba, no lo deportivo. Pero bueno, se tomaron 10 minutos para revisar el VAR, buscando siempre algo que no se ve claro. La mano de Benguché no se ve; en el fuera de juego de Pinto, el defensa de Marathón peina la pelota. Eso es lo que vemos nosotros, pero no tiene sentido porque ya pasó, hay que tragar saliva y hacer el balance. Esto nos sirve de experiencia, pero sí queda la impotencia; lamentablemente no fue justo. Si metíamos seis goles pasábamos, pero tres nos anularon”.

Eduardo Espinel se enganchó con un periodista que le preguntó si era un fracaso:

“¿Fracaso? ¿De qué? ¿Cuántos años tiene Olimpia? ¿No sabe? ¿Cuántos campeonatos ha ganado?… Yo no lo considero un fracaso, respeto lo que usted diga. Creo que dimos todo, pero fracasar es no seguir dándole para adelante, el no levantarse; por ahí pasa el ser un fracaso. Pero trabajar honradamente y salir a disputar partidos, yo creo que no es un fracaso. El fracaso pasa por otro lado. En lo personal, miro para atrás y tengo una carrera con 4 títulos que no es poca cosa, no soy un fracasado. No conseguimos el objetivo, pero vamos a seguir”.

ver también Qué resultados necesita Motagua ante Génesis para clasificar al final del Clausura 2026

¿Por qué dejó a José Mario Pinto en la banca?

“No, no, pero siempre los que no juegan son los protagonistas. Pinto jugó todo el año conmigo y, porque no entró hoy, ¿a quién sacaba usted? Pero dígame, si saca a uno, saca al otro… Vamos a hablar de cosas coherentes. Yo trabajo con todo el plantel, yo no repetí el 11 en todo el campeonato”.

Publicidad

Publicidad

Eduardo Espinel tiene todo para seguir en Olimpia, pero dio a entender que va a tener refuerzos, algo de lo que la afición se ha quejado.