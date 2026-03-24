La decisión de Francis Hernández con Keyvan Figueroa que ilusiona a toda Honduras

La Selección de Honduras se basa en el trabajo desde la llegada de los españoles Francis Hernández, director deportivo, y José Francisco Molina, técnico principal.

Ambos han comenzado a trabajar arduamente en sus respectivos roles y están revolucionando a una escuadra Bicolor que sufrió un duro golpe tras no clasificar a la Copa del Mundo 2026.

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Tras el amistoso que Honduras jugará en España ante Perú, ambos se quedarán algunos días más para dialogar con jugadores que tienen la nacionalidad para poder participar con la selección de las cinco estrellas.

Se espera que una de esas conversaciones sea con los Figueroa, hijos de la leyenda de la Selección de Honduras, Maynor Figueroa. La intención de Francis Hernández es convencer a Keyrol, quien pertenece al Liverpool, pero también a Keyvan.

La decisión de Honduras con los Figueroa

La Federación de Fútbol de Honduras (FFH) está interesada en ambos, y el periodista Álvaro de la Rocha ha adelantado que pronto “habrá contactos” con el entorno de los futbolistas.

“Existe la posibilidad, y la esperanza de que, si se hacen las cosas bien, Keyrol pueda decidir jugar con Honduras”, comenzó contando en una edición de TDTV Radio.

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“Y otro futbolista con quien la Federación va a establecer contacto pronto es Keyvan Figueroa, hermano de Keyrol, quien juega en el Burnley de Inglaterra. Honduras va a ir por los Figueroa; por ahora no lo han hecho, pero los contactos, cuando se den, se darán”, añadió.

Honduras tiene su propio plan con los Figueroa, y la intención es que puedan jugar a nivel mayor, tal como lo hizo su padre, quien se convirtió en un histórico de la Bicolor.