Choco Lozano es golpeado con la noticia que no esperaba y Honduras queda sorprendida

Antony Rubén Lozano ha sido uno de los legionarios más fructíferos de Honduras en los últimos años, pero todo esto ha caído con la última actualización, que debe poner en alerta al jugador.

El delantero se encuentra en la fase final de su recuperación tras romperse los ligamentos cruzados en 2025, y este año no ha participado en ningún partido con su club, Santos Laguna.

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Peor aún, cuando Transfermarkt lo ha golpeado al darle a conocer que su valor como futbolista ha bajado más de lo que lo hizo desde su llegada a México.

¿Cuánto cuesta el Choco Lozano, según Transfermarkt?

Antony Rubén, que está en la fase final de su contrato, pasó de valer 900 mil a 700 mil euros, una baja de 200 mil que lastima al catracho.

El precio más alto que había tenido Lozano a lo largo de su carrera lo consiguió con el Cádiz de España, cuando llegó a costar 4 millones de euros.

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Desde que Transfermarkt tiene datos de Lozano, el precio más bajo que registran es de 300 mil, con el Alcoyano, uno de sus primeros clubes en la Madre Patria.

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El “Choco” debe recuperarse de este golpe y dar un giro más a su carrera a sus 32 años. El delantero quiere seguir vigente y podría cambiarse de equipo para la próxima temporada.

Transfermarkt actualizó el nuevo precio de Choco Lozano.