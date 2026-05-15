Olimpia eliminado: así quedaron las tablas de posiciones de los Grupos A y B de la Triangular

Olimpia no pudo sumar en San Pedro Sula y se consumó su eliminación. En Honduras habrá nuevo campeón para el Clausura 2026.

Marathón dio el batacazo y eliminó al Olimpia de las Triangulares del Clausura 2026 y habrá nuevo campeón en Honduras.

El León no pudo sumar en su visita a San Pedro Sula y le dice adiós a la posibilidad de ser tricampeón. Dos goles anulados por el FVS sentenciaron al albo.

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Ahora Real España (3 unidades) y Marathón (6 puntos) van a definir todo en la última fecha. La Máquina de Jeaustin Campos necesita ganar para clasificar, el punto invisible por la posición en la tabla es su mejor aliado.

Para Marathón un empate lo clasifica a la final, todo se va a definir el lunes en un partidazo que será a las 8:15 en el estadio Morazán de San Pedro Sula.

Grupo B

La mesa está servida para el desenlace de la Triangular B del torneo Clausura de la Liga Hondubet. Tras concluir la quinta jornada, el panorama se ha clarificado por completo: solo queda un boleto disponible para la gran final del campeonato y dos equipos lucharán a noventa minutos por conseguirlo, mientras que el Olancho FC se despidió oficialmente del certamen con 4 puntos y sin posibilidades matemáticas.

La gloria o el adiós definitivo se definirá este lunes 18 de mayo a las 6:00 p.m. en el Estadio Nacional Chelato Uclés, cuando las Águilas Azules del Motagua reciban al sorprendente Génesis PN en la sexta y última fecha de esta fase.

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El panorama para Génesis PN: El conjunto de Comayagua llega con la ventaja en la tabla. A los aurinegros les basta con un empate en la capital para dar el batacazo del torneo y sellar su pasaporte a la gran final. Por supuesto, un triunfo solo vendría a coronar una campaña histórica.

El conjunto de Comayagua llega con la ventaja en la tabla. A los aurinegros les basta con en la capital para dar el batacazo del torneo y sellar su pasaporte a la gran final. Por supuesto, un triunfo solo vendría a coronar una campaña histórica. La obligación de Motagua: Para el Ciclón Azul no existen los puntos medios ni las segundas oportunidades. Los dirigidos por el estratega español Javier Lópezestán obligados a ganar sí o sí. Cualquier otro resultado significaría un fracaso rotundo y la eliminación inmediata en su propio feudo.

Todo se reducirá a un encuentro de alta tensión donde Génesis buscará resistir y golpear la mesa, mientras que Motagua apelará a su localía y jerarquía para remontar el liderato en el último suspiro.

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Así quedó la tabla de posiciones del Grupo A y B