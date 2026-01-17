Lo ganó todo en Manchester United, Fedefútbol lo entrevistó y ya le dio una respuesta final a Costa Rica

El Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) continúa con su proceso de escogencia del nuevo Director de Selecciones Nacionales y fijó el 31 de enero como fecha límite para tomar la decisión final. Una vez designe al reemplazante de Ignacio Hierro, llegará el momento de elegir al entrenador que liderará en la Tricolor el proceso rumbo al Mundial 2030.

Mientras tanto, la interna está a flor de piel y Gustavo Araya, secretario de la Federación, comenzó a entrevistar a algunos de los candidatos. Entre ellos, destaca un reconocido exfutbolista de Manchester United, que expresó su interés en ocupar el puesto durante una “conversación de casi tres horas” con Araya, reveló La Nación.

El ex Manchester United que casi llega a la Selección de Costa Rica

Se trata de Jordi Cuyff, hijo del legendario Johan Cruyff, quien veía a Costa Rica como un reto seductor para su carrera tras marcharse de FC Barcelona, donde se desempeñó como director deportivo de 2021 a 2023. De hecho, el periodista Esteban Valverde aseguró que el neerlandés “no priorizaba la parte económica”.

ver también “El trato está cerrado”: Fedefútbol prepara el anuncio oficial que todo Costa Rica espera tras el fracaso rumbo al Mundial 2026

ver también Extranjeros en Fedefútbol: Osael Maroto mira hacia Europa para reemplazar a Ignacio Hierro

Cruyff no solo tenía a su favor la experiencia de trabajar en la gerencia de uno de los clubes más grandes del mundo, sino que también vivió en primera persona lo que significa jugar en la élite: formado en las canteras de Ajax y Barcelona, los dos clubes en los que su padre dejó un lado imborrable, fue en este último —aunque en el Barça B— donde debutó como profesional en 1992.

Cuatro años después, se marchó habiendo conquistado una Supercopa de España a otro de los gigantes europeos, Manchester United, que en aquel entonces vivía el inicio de su era dorada bajo las órdenes de Alex Ferguson. Allí lo ganó todo: tres Premier League (1997, 1999, 2000), una Champions League (1999), una Copa Intercontinental (1999), dos Community Shield (1996, 1997) y una FA Cup (1999).

Ajax anunció haber llegado a un “acuerdo verbal” con Jordi Cruyff. (Foto: Ajax)

Publicidad

Publicidad

Jordi Cruyff es el nuevo DT de Ajax

El inconveniente de Cruyff con la Federación fue de tiempos y burocracia. Pidió tener una respuesta final para diciembre, pues manejaba una oferta de Ajax para asumir la dirección técnica. Pero desde el Comité Ejecutivo fueron tajantes: “Aunque les interesaba el perfil, ellos no podían acelerar el proceso que lleva el nombramiento“.

Así fue como el exjugador del United terminó declinando la posibilidad y “llamó a Gustavo Araya para hacerle saber” su decisión de regresar al equipo más laureado de Países Bajos. En febrero, además, asumió como asesor técnico de Indonesia. Con él fuera de la carrera, los nombres que suenan con fuerza para asumir como Director de Selecciones Nacionales son los de Ángel Catalina y Ronald González.