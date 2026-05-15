“Llegamos muy fuertes”: Mario Acevedo lanza advertencia a Xelajú para su visita al Trébol en la ida de la final

Municipal cerró este viernes su preparación para afrontar el primer capítulo de la Gran Final del Torneo Clausura 2026, en la que se medirá ante Xelajú MC en el estadio Manuel Felipe Carrera. Los escarlatas llegan motivados luego de una campaña sólida y con la ilusión intacta de conquistar la ansiada corona 33, un objetivo que se les ha escapado en los últimos torneos.

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El técnico Mario Acevedo atendió a los medios previo al compromiso y dejó claro que el plantel está completamente concentrado en hacer valer la localía este sábado. El estratega nicaragüense reconoció el nivel mostrado por los súper chivos, pero también destacó la fortaleza y regularidad que ha tenido su equipo a lo largo del campeonato.

Mario Acevedo lanza advertencia a Xelajú

“Vamos a enfrentar a un buen rival, es un equipo que está bien trabajado y considero que al final llegan los dos mejores del torneo, los que mejor tuvieron una regularidad”, expresó Acevedo, resaltando el mérito de ambos clubes para instalarse en la pelea por el título del fútbol guatemalteco.

Además, el entrenador rojo aseguró que el grupo atraviesa uno de sus mejores momentos futbolísticos y anímicos del semestre. “Considero que estamos atravesando un gran momento en el torneo, con varios juegos ganados, y con todo el plantel (menos José Carlos Martínez), llegamos muy fuertes, listos y con todo el deseo de levantar la copa”, comentó el estratega, quien busca sumar un nuevo título a su trayectoria en la Liga Nacional.

Acevedo también enfatizó la importancia de aprovechar el primer juego de la serie para tomar ventaja antes de visitar el estadio Mario Camposeco. “Hemos sido fuertes en casa, hemos impuesto condiciones, pero nuestra mentalidad es sacar un resultado positivo e intentaremos hacer prevalecer la localía y después hacer un juego inteligente de visita”, afirmó el técnico escarlata.

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El duelo de ida de la final entre Municipal y Xelajú MC se disputará este sábado a las 18:00 horas en El Trébol, escenario que lucirá un lleno total con una afición roja que sueña con volver a celebrar un campeonato. La vuelta se jugará el próximo 23 de mayo en Quetzaltenango, donde se definirá al nuevo monarca del balompié nacional.

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