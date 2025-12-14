Este domingo, en la antesala del duelo de semifinales del Deportivo Saprissa contra Cartaginés, Erick Lonnis decidió hablar con la prensa. El directivo morado respondió varias preguntas, pero hubo una en especial que no le gustó y terminó provocando su enojo.

Lo que más le molestó a Lonnis es que le pregunten sobre la continuidad de Vladimir Quesada. Le consultaron si el actual entrenador morado seguirá en el banquillo si no consigue el objetivo de ser campeón de la Liga Promérica y todo se descontroló.

La pregunta de Anthony Porras que sacó de lugar a Erick Lonnis en Saprissa

El periodista Anthony Porras fue quien le preguntó: “¿En enero Vladimir Quesada seguirá dirigiendo al equipo, sin importar el título?”. Lo que terminó desatando un diálogo subido de tono y sin una respuesta sobre lo que justamente consultó. El día anterior al juego, Lonnis también señaló a la prensa de desestabilizar al Monstruo.

“Pero Anthony, ¿por qué no le pregunta eso a otros equipos?“, replicó el encargado del Comité Deportivo de Saprissa con cierto enfado. Y Porras devolvió: “Erick no entiendo por qué la desmerita, es una pregunta totalmente normal, no te parece que el proyecto va más allá del título“.

El periodista volvió a insistir sobre la misma pregunta, pero Lonnis la tildó de inapropiada: “¿Por qué una pregunta como esa en este momento, en qué ayuda al espectáculo de hoy? Ya veremos cuando pase el partido. De momento estamos seguros de que vamos a pasar a la siguiente ronda. La pregunta es inapropiada, yo sé por dónde va la cosa“.

Anthony Porras le preguntó a Lonnis.

Hasta que llegó la frase de Porras que provocó la reacción de Lonnis y su salida de la entrevista. “Lástima que no podés digamos asegurar el respaldo más allá del título“, dijo el periodista.

La reacción de Erick Lonnis antes de abandonar la entrevista

Y el de Saprissa sentenció: “Una vez más que usted ponga palabras que no son mías y hasta ahí se terminaron las entrevistas con usted. Usted hace preguntas jodidas solo a este equipo, no busca construir, crear duda, por qué no analiza el rendimiento de Vladimir, lo que ha hecho en la historia del club“.