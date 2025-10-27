Es tendencia:
Toda Honduras impactada con lo que dicen en España de Kervin Arriaga y Levante confirma el gran salto

Kervin Arriaga ha vuelto a dar de qué hablar en España y esto impacta a Honduras con todo lo que dicen. En Levante están felices.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Kervin Arriaga tiene a todos en España con la boca abierta.
Ya se está volviendo costumbre en la Liga Española. Cada vez que se pone la camisa del Levante todos los ojos están puestos en el hondureño Kervin Arriaga.

“El Misilito” fue importante y volvió a jugar los 90 minutos en el empate 1-1 del cuadro “Granota” ante el Mallorca de visitante.

Levante ha demostrado el gran salto de Kervin, que pasó de una lesión a titular indiscutible del equipo que dirige Julián Calero.

Mientras Honduras sufre por Choco Lozano, FIFA da la noticia que tanto estaban esperando para el Mundial 2026

Arriaga fue destacado por su club como uno de los jugadores que más distancia recorrida tuvo ante Mallorca con 11.4 km solo superado por Pablo Martínez. Además, fue elegido como MVP por parte de su afición.

Los elogios no pararon y un diario importante de España, el AS, también dio su sentencia positiva sobre Arriaga.

Desde España llega lo que impacta a Honduras

“Kervin Arriaga hace potente su brillo en España”, dice el titular de un artículo sobre el hondureño que tiene maravillado a muchos.

“De nueva cuenta FotMob y Sofascore son dos aplicaciones que respaldan, mediante una puntuación color verde, lo eficaz que fue la participación del pivote de 1,91 metros de altura. Arriaga quedó como el mejor valuado detrás del autor del gol, es decir, su superioridad le alcanzó para ser el segundo más destacado en Levante.

Su partido fue de 7.9 pese a haber quedado amonestado al minuto 49 a causa de protestas contra el silbante. Fuera de dicho inconveniente, el hondureño logró en 52 toques un 33% de efectividad, es decir, 1/3 en tiros de larga distancia; 100% en regates, 0.04 en xG sin penaltis y 80% en duelos terrestres.

El mediocentro catracho fue el jugador que más duelos ganó (10) en el partido en donde Levante visitó el Estadi de Son Moix”, se puede leer en el artículo.

La selección de Honduras recibe la noticia que nunca esperó y lo puede dejar sin Mundial 2026

Kervin, sin duda, tiene enamorada a toda España con su fútbol, esto lo puede llevar a otro equipo si sigue con este nivel.

