Desde Costa Rica, filtraron un pedido de Luis Fernando Tena con la Selección de Guatemala que se desconocía por completo. El DT del combinado chapín, que estará ligado hasta que finalice su proceso del Mundial 2030, quiso sumar un refuerzo a la Azul y Blanco.

El costarricense que quiso Tena para clasificar al Mundial 2026 con Guatemala

Con el objetivo de clasificar al Mundial 2026, Tena estuvo muy cerca de convocar al futbolista de Antigua GFC, Alexander Robinson, ya que el mediocampista defensivo le iba a dar una frialdad y experiencia que pocos pueden hacerlo.

La realidad es que el propio Robinson, nacido en Costa Rica y que ganó todo con el Deportivo Saprissa durante su etapa, fue quien reveló este detalle que se desconocía sobre el cuerpo técnico de Guatemala. Cabe recordar que el actual campeón con los Panzas Verdes tiene la nacionalidad chapina también.

“Tuve la posibilidad en 2015 (con Guatemala) que ya estaba nacionalizado. Ahorita estuvo sonando mi nombre por ahí en la Eliminatoria, pero no se dio por ciertas razones“, confesó el mediocampista en una entrevista con Tigo Sports Costa Rica.

Ante la falta de variantes en este sector del campo, Tena posó sus ojos en un costarricense y con nacionalidad guatemalteca en un momento complicado de su ciclo. Esto deja en evidencia que el entrenador mexicano no confía plenamente con lo que ya tiene.

La carrera de Alexander Robinson

El futbolista nació en San José y se formó en Saprissa hasta llegar al primer equipo, donde pudo ganar la gran mayoría de sus títulos. Obtuvo ocho con el Monstruo, dos con Antigua GFC y uno con Comunicaciones. También pasó por Brasil, precisamente por el Juventude. Además, jugó en el Grecia.

