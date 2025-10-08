Mientras Keylor Navas cobra 2 millones de dólares como figura de Costa Rica, esto gana Kervin Arriaga para dar el golpe con Honduras en Eliminatorias

Keylor Navas sigue siendo una de las figuras activas que tiene la selección de Costa Rica. El tico quiere ir a su cuarto Mundial y se está jugando todo en las Eliminatorias de Concacaf.

Además, Keylor Navas es uno de los jugadores que más recibe por salario en La Sele. Los Pumas de México le gan 2 millones de dólares de forma anual para que juegue por ellos.

Su presente en los felinos no es mejor, pero Navas Gamboa siempre resalta con sus tajadas y partidos completos que brinda.

Ahora bien si lo comparamos con una figura de Honduras, tal el caso de Kervin Arriaga, que juega para el Levante, equipo donde también jugó Keylor encotramos una diferencia: los salarios.

Keylor Navas gana 2 millones de dólares: esto cobra Kervin Arriaga en el Levante

El volante de 28 años dio el gran salto a la élite con el Levante y es una de las figuras en las que Honduras confía para conseguir su boleto a la Copa del Mundo.

En España y según la página especializada en sueldo Capology, el hondureño recibe alrededor de un millón de euros anual, casi 1,162,398 dólares.

Aún así Keylor lo supera al hondureño, pero no por mucho. Esto debido a que Kervin seguirá creciendo con el paso del tiempo.

Costa Rica visitará a Honduras en el Estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula el jueves 9 de octubre a las 8:00 p.m. (hora de Centroamérica).

Así detallan el salario de Kervin Arriaga en España.