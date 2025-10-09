Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Eliminatorias

No se vio en TV: Keylor Navas y Manfred Ugalde reciben la solicitud que en Costa Rica no esperaron desde Honduras

Tanto Keylor Navas como Manfred Ugalde recibieron una petición que no esperaban en suelo catracho en las Eliminatorias de Concacaf.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Keylor Navas y Manfred Ugalde recibieron solicitud en Honduras.
Keylor Navas y Manfred Ugalde recibieron solicitud en Honduras.

Keylor Navas es una gran figura mundial, su paso por el Real Madrid y sus enormes actuaciones con la selección de Costa Rica lo hacen ser una leyenda que siempre será recordada.

Donde va tiene el cariño tanto de la afición local como contraria. Honduras no fue la excepción, en suelo catracho cada vez que llega le demuestran su admiración.

Luis Fernando Suárez necesitó solo 6 palabras para calentar como nunca el Honduras vs. Costa Rica y darle un cachetazo a Panamá

ver también

Luis Fernando Suárez necesitó solo 6 palabras para calentar como nunca el Honduras vs. Costa Rica y darle un cachetazo a Panamá

Para este partido entre Honduras y Costa Rica desde que aterrizó en San Pedro Sula solo ha recibido elogios, pero también una solicitud, pero no solo, también para Manfred Ugalde.

¿Qué pidieron a Keylor Navas y Manfred Ugalde en su visita a Honduras?

Pues diario Diez captó una historia de un pequeño que le hacía una solicitud especial a ambos jugadores de La Sele.

“Keylor soy tu fan número 1. Te quiero conocer y si tu puedes regalarme tu camisa. Igual quiero conoce Ugalde, quieto que este recuerdo se quede en mi corazón, ¡PURA VIDA!”, fue el mensaje del pequeño.

Publicidad

Ojalá que Navas y Ugalde le puedan cumplir el sueño a este pequeño aficionado que le dedicó puño y letra a estas palabras.

Ya hablando del partido, ambos seleccionados ticos tienen que hacer su tarea para sacar un triunfo del estadio Morazán deSan Pedro Sula, ciudad donde Costa Rica nunca ganó por las Eliminatorias.

Publicidad
Concacaf hace advertencia a Honduras: el horripilante motivo por el que puede ser castigado ante Costa Rica

ver también

Concacaf hace advertencia a Honduras: el horripilante motivo por el que puede ser castigado ante Costa Rica

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Mientras Keylor Navas gana 2 millones de dólares, esto cobra Kervin Arriaga
Honduras

Mientras Keylor Navas gana 2 millones de dólares, esto cobra Kervin Arriaga

Apartado: Keylor Navas paraliza a Costa Rica
Costa Rica

Apartado: Keylor Navas paraliza a Costa Rica

"Más cerca del Mundial": Keylor Navas hace arder a toda Honduras
Honduras

"Más cerca del Mundial": Keylor Navas hace arder a toda Honduras

Vaya problema: Incertidumbre por el apagón en el partido de Nicaragua vs. Haití en el estadio Nacional de Managua
Nicaragua

Vaya problema: Incertidumbre por el apagón en el partido de Nicaragua vs. Haití en el estadio Nacional de Managua

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo