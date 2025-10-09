No se vio en TV: Keylor Navas y Manfred Ugalde reciben la solicitud que en Costa Rica no esperaron desde Honduras

Keylor Navas es una gran figura mundial, su paso por el Real Madrid y sus enormes actuaciones con la selección de Costa Rica lo hacen ser una leyenda que siempre será recordada.

Donde va tiene el cariño tanto de la afición local como contraria. Honduras no fue la excepción, en suelo catracho cada vez que llega le demuestran su admiración.

Para este partido entre Honduras y Costa Rica desde que aterrizó en San Pedro Sula solo ha recibido elogios, pero también una solicitud, pero no solo, también para Manfred Ugalde.

¿Qué pidieron a Keylor Navas y Manfred Ugalde en su visita a Honduras?

Pues diario Diez captó una historia de un pequeño que le hacía una solicitud especial a ambos jugadores de La Sele.

“Keylor soy tu fan número 1. Te quiero conocer y si tu puedes regalarme tu camisa. Igual quiero conoce Ugalde, quieto que este recuerdo se quede en mi corazón, ¡PURA VIDA!”, fue el mensaje del pequeño.

Ojalá que Navas y Ugalde le puedan cumplir el sueño a este pequeño aficionado que le dedicó puño y letra a estas palabras.

Ya hablando del partido, ambos seleccionados ticos tienen que hacer su tarea para sacar un triunfo del estadio Morazán deSan Pedro Sula, ciudad donde Costa Rica nunca ganó por las Eliminatorias.

