Todo parece tener un final. Después de un largo tiempo en el que Jeaustin Campos y la directiva del Deportivo Saprissa tuvieron puentes quemados, como lo catalogó Juan Carlos Rojas, estos tienen muchas posibilidades de solucionarse.

El periodista Ferlin Fuentes dio a conocer que Canal 7, la televisora que es dueña mayoritaria de Saprissa, y el DT “alcanzaron un acuerdo para poner fin al litigio laboral derivado del despido del técnico“, por lo que ya no habría juicio laboral en este caso.

Además, agregó el periodista mencionado que “las partes legales ya consensuaron los términos y únicamente restan las firmas de los finiquitos para cerrar el capítulo“. Esto le daría un cierre finalmente a lo que sucedió en términos legales.

Jeaustin Campos y la directiva actual de Saprissa quieren estar en paz

De esta manera, la fuente explica que los nuevos conductores del Saprissa están dejando la puerta abierta a un arreglo con Jeaustin Campos en un futuro. El hecho de que hayan acordado para cerrar el litigio laboral significa que hay una buena comunicación entre ambas partes.

De igual forma, Jeaustin Campos trabaja como director técnico del Real España, donde tiene contrato vigente. También hay que decir que Vladimir Quesada fue ratificado por el Comité Deportivo, por lo que todavía no hará realidad esta vuelta del entrenador nacional.

Eso sí, Canal 7 planea con su administración tener una buena relación con el técnico más ganador con el club de Tibás. Por este último motivo es que Campos siempre vuelve a estar en el radar de Saprissa y también porqué la televisora quiere solucionar estos puentes.

