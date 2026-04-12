Kevyan Figueroa da un paso gigante en Inglaterra mientras Honduras y Estados Unidos se lo pelean

Keyvan Figueroa (15 años) es una de las figuras que Francis Hernández, director deportivo de la selección de Honduras, quiere convencer para que se una a las categorías menores de la Bicolor en el futuro.

El hijo de la leyenda Maynor Figueroa se encuentra en el Burnley FC de Inglaterra, donde juega como defensor. En las últimas semanas, ha venido destacándose gracias a su seguridad en el campo.

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Tanto es así que ha dado un paso gigante en su carrera con tan solo 15 años, lo cual ilusiona a Honduras para retenerlo. También a Estados Unidos, que sigue de cerca al joven, al igual que lo hizo con su hermano Keyrol.

Keyvan Figueroa da un paso gigante en Inglaterra

Con apenas 15 años, recién cumplidos, el joven hondureño Keyvan Figueroa dio un paso gigantesco en su carrera al debutar con el Burnley FC U-18. El encuentro se dio frente al Newcastle United en la Premier League de la categoría.

Keyvan ingresó al terreno de juego para disputar los últimos 30 minutos del segundo tiempo, demostrando su capacidad para competir en categorías superiores a su edad.

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Este debut en la élite juvenil inglesa es muy importante para su formación y lo posiciona como una de las promesas más interesantes de la legión hondureña en el extranjero.

Poco a poco va haciendo su nombre, lo que es motivo de orgullo para Honduras. Bajo la gestión de Francis Hernández, la Federación busca que se una a la Bicolor.

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Resumen:

Keyvan Figueroa pasó a jugar con la categoría Sub-18 del Burnley.

El salto es significativo, ya que solo tiene 15 años y ya tuvo minutos en su debut.

Francis Hernández, director deportivo de Honduras, está pendiente de esta situación, ya que quiere quedarse con él. Estados Unidos también lo tiene en el radar.