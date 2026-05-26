Bryan Róchez firmó hasta 2027: el club de Europa donde el hondureño seguirá su carrera

El delantero hondureño Bryan Róchez continuará su aventura europea tras consolidar su permanencia en el Leixões Sport Club de la Segunda División de Portugal, equipo con el que mantiene un contrato vigente hasta junio de 2027.
Róchez firmó una destacada campaña al registrar 10 goles y dar 2 asistencias en 32 partidos oficiales. Estos números respaldan la confianza del cuadro lusitano, que ya es dueño de su ficha tras su paso por el Petro de Luanda, informa el periodista Álvaro de La Rocha.
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Con la mira puesta en el futuro, el atacante de 31 años busca capitalizar este buen momento para llamar la atención del nuevo seleccionador de Honduras, el español José Francisco Molina, encargado del proceso rumbo al Mundial 2030.
El artillero catracho tiene como meta prioritaria regresar a la selección en esta nueva era de Molina, luego de haber sido completamente marginado y borrado de las convocatorias durante la última etapa de Reinaldo Rueda.
A lo largo de su trayectoria profesional, el atacante surgido en San Pedro Sula ha militado en clubes de América, Europa y África:
- Honduras: Real España (club de su debut).
- Estados Unidos: Orlando City y Atlanta United.
- Portugal: CD Nacional, Portimonense, CD Mafra, UD Leiria y Leixões SC.
- Angola: Atlético Petróleos de Luanda (Petro Atlético).
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En resumen
- El delantero hondureño Bryan Róchez (31 años) tiene contrato con el Leixões SC hasta junio de 2027 tras anotar 10 goles en 32 partidos.
- Surgido en el Real España, ha jugado en la MLS (Orlando, Atlanta), Angola (Petro de Luanda) y múltiples clubes del fútbol portugués.
- Tras ser borrado por Reinaldo Rueda, el atacante busca recuperar su lugar en la Selección de Honduras bajo el mando de José Francisco Molina.