“Enfermos”: Rolando Fonseca dice lo que nadie en Alajuelense quiere reconocer sobre Alejandro Bran y Kenneth Vargas

La separación de Alejandro Bran y Kenneth Vargas de la Liga Deportiva Alajuelense arrastró consigo la reacción de figuras del fútbol de Costa Rica como la de Rolando Fonseca, quien lamentó lo que está ocurrido en el seno del club manudo.

Desde la perspectiva del “Rolo”, el futbolista puede equivocarse, pero cuando los errores son reiterados, es porque el problema deja de ser un caso aislado y se le debe brindar ayuda inmediata para enderezar su camino a la discplina, valor que para él, es innegociable en el deporte.

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“El jugador se puede equivocar, pero yo creo que cuando el jugador se sigue equivocando es porque está enfermo. Y creo que esa palabra a veces no la queremos usar: de que estamos enfermos. Necesitamos sanar a esos jugadores, buscarlos, ayudarles. La disciplina dentro de un deporte no es negociable. Y cuando usted tiene claros los valores y los principios con los que usted quiere manejar, puede marcar la diferencia“, dijo en una entrevista para Fox Sports.

Las declaraciones surgen en medio de la controversia que rodea a Bran y Vargas, ambos separados del equipo manudo tras una investigación disciplinaria que ha provocado múltiples comentarios en el entorno futbolístico.

Fonseca también cuestionó la cultura permisiva que históricamente ha existido en el fútbol y criticó que muchos comportamientos indebido han sido normalizados con el paso de los años.

“Es lamentable. Es el momento de un mensaje claro para la liga de menores. ¿Cuál es el problema? Que aquí eso es ‘chota’. Las historias que nos cuentan en los 80s, en los 70s, en los 90s… entonces todavía sigue siendo chota hoy, en el 2026. Y dejamos que esos siguieran posteriormente dentro del fútbol. Hoy el comentario tiene que ir por cuáles son los manuales de procedimientos que tenemos nosotros instalados dentro del fútbol nacional, tanto para seleccionados como para futbolistas. El vacío se da cuando somos permisivos. El vacío se da cuando creemos que puede pasar una y otra vez y no pasa nada”, lanzó.

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¿Quiénes son los demás?

El máximo goleador en la historia de la Selección de Costa Rica también expuso otro punto que genera preocupación y es que el caso podría involucrar más jugadores ¿Quiénes son los demás que estaban ahí”, preguntó durante el análisis, dejando abierta la posibilidad que existan más implicados.

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“Y aquí ahora viene la gran noticia: ¿quiénes son los demás que estaban ahí? ¿Quiénes son los demás? Porque ahora se dice que hay más jugadores. Entonces, si usted es permisivo en eso y deja que aquellos que hoy quitaron a Abraham y quitan a Keneth, pero los demás que están dentro de la Selección Nacional… usted le está diciendo el mismo mensaje a todos: ‘No importa, muchachos, hagan lo que quieran’. Nosotros tenemos que educarlos desde antes y tratar de ver cómo, cómo en verdad se aprende de esto para que la lección llegue a todos los demás”, sentenció Fonseca.