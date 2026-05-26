El doble drama de Rubilio Castillo que sacude al fútbol de Honduras tras lo ocurrido contra Motagua

Rubilio Castillo terminó como uno de los villanos por los que Marathón perdió el título ante Motagua en la tanda de penales.

Marathón atraviesa horas de máxima tensión. Rubilio Castillo será sometido a una cirugía de emergencia esta misma semana debido a una lesión física. Sin embargo, el panorama del atacante es doblemente complejo: al tiempo que se anuncia su baja médica, su futuro en la institución pende de un hilo tras convertirse en uno de los principales señalados por la reciente pérdida del título.

Según fuentes cercanas al cuerpo médico del club, Castillo venía arrastrando una grave lesión que afecta tanto su rodilla como la tibia. La recomendación de pasar por el quirófano no es nueva; de hecho, el cuerpo médico le aconsejó detenerse y operarse antes del inicio de la segunda vuelta del torneo.

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Sin embargo, el delantero decidió postergar la intervención y seguir jugando para apoyar al Marathón en la fase decisiva de la campaña. Tras evaluar la situación física actual del jugador, se ha determinado que la cirugía no puede esperar más. Se calcula que el delantero estará aproximadamente 2 meses fuera de las canchas.

Rubilio Castillo podría salir de Marathón

A pesar del esfuerzo físico de jugar lesionado, el destino le jugó una mala pasada a ‘RoRuCa’ en el momento más cumbre de la temporada. Castillo ha quedado marcado como uno de los grandes villanos en la final que el Marathón perdió ante el Motagua, luego defallar el primer penal de la tanda decisiva, un error que terminó sepultando las ilusiones del cuadro verdolaga.

A raíz de este doloroso fallo,las críticas de la afición y de la prensa deportiva se le han venido encima sin piedad. El ambiente se ha vuelto sumamente hostil para el atacante, siendo este rechazo generalizado y la presión mediática el otro gran detonante que aceleraría su salida del club.

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Con un tiempo estimado de recuperación de dos meses y una relación seriamente desgastada con el entorno del equipo, la continuidad de Rubilio Castillo en el Marathón está más en duda que nunca. La directiva deberá analizar si respalda al jugador durante su rehabilitación o si aprovecha este parón para rescindir su vinculación, cerrando de forma abrupta y amarga la etapa del delantero con el Monstruo Verde.

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En resumen

Rubilio Castillo será operado esta semana de una lesión en la rodilla y tibia que arrastraba desde la primera vuelta, lo que lo dejará fuera de las canchas por aproximadamente 2 meses.

será operado esta semana de una lesión en la rodilla y tibia que arrastraba desde la primera vuelta, lo que lo dejará fuera de las canchas por aproximadamente 2 meses. El delantero es fuertemente criticado por la afición y la prensa tras convertirse en el “villano” de la final ante Motagua al fallar el primer penal de la tanda que costó el título.

al fallar el primer penal de la tanda que costó el título. Entre el largo tiempo de recuperación y el ambiente hostil por sus actuaciones recientes, su continuidad en el Marathón está en duda y este escenario apunta a ser el detonante de su salida.