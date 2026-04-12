“Solo demuestran mediocridad”: el cruce de palabras que tuvo Edrick Menjívar en Olimpia y que destruye a Motagua de la peor forma

Motagua viene de perder el invicto que tenía y en Olimpia siempre se enorgullecen de ser el único equipo de Honduras en haber logrado el campeonato de esa manera.

Antes del clásico de este domingo, donde los azules son locales, se confirmó que la barra de Olimpia (La Ultra Fiel) no podrá estar presente. Podrán ingresar como aficionados normales en Sol Centro, pero no como organización.

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Ante esto, los seguidores del León se dirigieron al hotel donde se hospedan los jugadores antes del partido y decidieron dejarles un mensaje, eso sí, atacando a Motagua y exigiendo que ganen el encuentro de este domingo a las 5:15 de la tarde en el estadio Nacional Chelato Uclés.

“Porque sé que ustedes recuerdan que, en la cara de ese equipo (Motagua), fueron campeones invictos, lo que ellos nunca van a lograr. Venimos con pocas palabras y más exigencia, no les pedimos que suden la camiseta, porque cada jugador que se la pone debe saber el peso que conlleva. Sé que algunos ya lo saben, por lo que espero que lo transmitan a los que no lo saben, a los que vienen llegando y subiendo. No venimos a pedir, sino a exigir que se le gane a Motagua. No por el rival, porque ellos solo demuestran mediocridad, acá no existe un clásico, pues es desigual en todo, pero sí demuestren que somos el papá de la capital de Honduras y Centroamérica.”

Edrick Menjívar responde al cruce de palabras

Uno de los líderes del equipo, Edrick Menjívar, respondió a esas palabras y les aseguró que el domingo intentarán todo para conseguir el triunfo.

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“Sabemos que tenemos una linda oportunidad para ganar un clásico, que es lo que se exige, pero lo más importante es quedar campeones. Esperamos que nosotros seamos los campeones y les agradezco por venir, por el apoyo que han tenido. Son los únicos que van al estadio en las buenas y en las malas. Tengan por seguro que dentro de la cancha daremos todo.”

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En resumen:

Olimpia y Motagua se enfrentan este domingo a las 5:15 p.m.

La barra de Olimpia no podrá ingresar al partido, pero dejaron un mensaje en el hotel.

Edrick Menjívar respondió y les aseguró que darán todo por ganar el Clásico.

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