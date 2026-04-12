Jeaustin Campos impacta a Costa Rica al revelar la enfermedad que lo obligó a renunciar en Honduras: “Tuve una crisis”

Una semana llena de turbulencias ha vivido Jeaustin Campos en Real España. El técnico costarricense, con mucha impotencia, decidió renunciar el jueves tras perder 3-2 ante Choloma, tras sentirse perjudicado por el FVS y los árbitros.

Sin embargo, el sábado, después de analizar que su decisión fue apresurada, ofreció una conferencia de prensa y aseguró que se quedaría, al menos hasta el final del torneo.

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Durante la atención a los medios, el técnico tico reveló el motivo por el cual decidió marcharse y dio a conocer la enfermedad que estuvo atravesando desde el jueves y los días posteriores.

La enfermedad por la que Jeaustin Campos renunció

Jeaustin Campos aseguró que sufrió una crisis gastrointestinal que todavía está padeciendo y que su salida se debía más a problemas de salud. Sin embargo, una reunión con el presidente de Real España, Elías Burbara, calmó sus ganas de irse.

“Estuvimos hablando bastante tiempo con el presidente, al final sus palabras me calaron. El otro día, cuando hablé de la dignidad, hablé también de la salud. Salí antes del juego porque tuve una crisis gastrointestinal que todavía estoy padeciendo; las náuseas no se han ido. Es un tema de salud. Yo valoré tomar esa decisión porque, para mí, lo más digno es la salud. No quiero ponerla en peligro ni arriesgarme en este tipo de situaciones. Al final, este es mi trabajo, pero tampoco vale la pena. Por eso, dentro de todo, es mi decisión y esas palabras del presidente me satisfacen mucho”.

Campos también hizo un llamado a la reflexión, diciendo que el fútbol no puede llevarte a enfermarte, como le sucedió en los últimos días en Honduras.

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“Después del partido, se lo dije a un periodista de La Prensa que me entrevistó. Me preguntó si era definitivo, y yo dije: ‘¿Quién soy yo para cambiar esto? Tendrían que pasar muchas cosas’. Así mismo se lo expresé al presidente. Hablé con él, le puse mi renuncia y le dije que definitivamente tendría que pasar algo para que eso no sucediera. Es un tema más de salud. El jueves me asusté un poco, todavía estoy medio tocado. De hecho, tuve que salir antes del juego porque no me sentía bien. Es un tema que, innecesariamente, te puede hacer enfermar porque al final son solo cosas del fútbol. No pasa nada, pero ya cuando ocurren estas situaciones, sí”.

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Y prosiguió: “Sin la tensión del día del juego, lo he pensado bien y quisiera abogar por una competencia justa, como lo he intentado hacer en donde he estado. Entre muchas otras cosas, el equipo se ha construido bastante bien, siempre ha estado peleando, jugando bien, ha evolucionado muchísimo. Yo sabía que tendría que pedir ese cambio porque no solo dentro del campo se debe jugar, sino también fuera de él. Esa fue una de las situaciones que me hizo valorar todo esto. Como lo dije el primer día, tienen que ocurrir cosas para que las cosas cambien, y están ocurriendo”.

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Al final, Campos fue suspendido por cuatro partidos por hablar en contra de los árbitros y el FVS. Su primer partido de suspensión lo comenzará a cumplir este domingo, cuando Real España enfrente a los Lobos UPNFM en Choluteca.

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En resumen

Jeaustin Campos había renunciado, pero decidió darse otra oportunidad para sacar a Real España campeón en Honduras.

había renunciado, pero decidió darse otra oportunidad para sacar a campeón en Honduras. Campos aseguró que sufrió una crisis gastrointestinal que todavía está padeciendo y que su salida se debía más a temas de salud.

El tico fue suspendido por cuatro partidos por hablar en contra de los árbitros y el FVS.