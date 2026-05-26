Olimpia, Motagua y Marathón ya conocen sus rivales: así quedaron los grupos de la Copa Centroamericana

El camino de los clubes hondureños en la Copa Centroamericana de Concacaf ya quedó definido este martes 26 de mayo tras llevarse a cabo el sorteo en Miami, Florida en Estados Unidos.
Olimpia por ser campeón del apertura, Motagua por coronarse en el Clausura y Marathón por posición en la tabla general, son los tres clubes catrachos que pelearán por obtener su primer título en esa competencia.
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Son cuatro grupos de cinco clubes cada uno los que conforman la Copa Centroamericana y Concacaf ya dejó definido el camino hasta la gran final del prestigioso torneo.
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Así quedaron los grupos de la Copa Centroamericana
Grupo A
- Liga Deportiva Alajuelense (CRC)
- Plaza Amador (PAN)
- Club Xelajú (GUA)
- Luis Ángel Firpo (SLV)
- Diriangén (NIC)
Grupo B
- Herediano (CRC)
- Antigua GFC (GUA)
- Marathón (HON)
- Real Estelí (NIC)
- Alianza (SLV)
Grupo C
- Olimpia (HON)
- Saprissa (CRC)
- Mixco (GUA)
- Alianza (PAN)
- UMECIT (PAN)
Grupo D
- Municipal (GUA)
- Motagua (HON)
- Cartaginés (CRC)
- CD FAS (SLV)
- Verdes (BEL)
Así estaban compuestos los bombos
Bombo 1: Alajulense (CRC), Herediano (CRC), Olimpia (HON) y Municipal (GUA).
Bombo 2: Saprissa (CRC), Plaza Amador (PAN), Antigua GFC (GUA) y Motagua (HON).
Bombo 3: Xelajú (GUA), Cartagínes (CRC), Marathón (HON) y Mixco (GUA).
Bombo 4: Luis Ángel Firpo (SLV), Alianza (PAN), Real Estelí (NIC) y FAS (SLV).
Bombo 5: Diriangén (NIC), Alianza (SLV), Umecit FC (PAN) y Verdes FC (BEL).