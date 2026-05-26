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Olimpia, Motagua y Marathón ya conocen sus rivales: así quedaron los grupos de la Copa Centroamericana

Este día se llevó a cabo el sorteo de la Copa Centroamericana de Concacaf y los tres representantes de Honduras ya conocen cuáles son sus rivales.

José Rodas

Por José Rodas

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Olimpia, Motagua y Marathón son los tres representantes del fútbol de Honduras en la Copa Centroamericana. Foto: Redes sociales.
Olimpia, Motagua y Marathón son los tres representantes del fútbol de Honduras en la Copa Centroamericana. Foto: Redes sociales.

El camino de los clubes hondureños en la Copa Centroamericana de Concacaf ya quedó definido este martes 26 de mayo tras llevarse a cabo el sorteo en Miami, Florida en Estados Unidos.

Olimpia por ser campeón del apertura, Motagua por coronarse en el Clausura y Marathón por posición en la tabla general, son los tres clubes catrachos que pelearán por obtener su primer título en esa competencia.

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Son cuatro grupos de cinco clubes cada uno los que conforman la Copa Centroamericana y Concacaf ya dejó definido el camino hasta la gran final del prestigioso torneo.

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Así quedaron los grupos de la Copa Centroamericana

Grupo A

  1. Liga Deportiva Alajuelense (CRC)
  2. Plaza Amador (PAN)
  3. Club Xelajú (GUA)
  4. Luis Ángel Firpo (SLV)
  5. Diriangén (NIC)

Grupo B

  1. Herediano (CRC)
  2. Antigua GFC (GUA)
  3. Marathón (HON)
  4. Real Estelí (NIC)
  5. Alianza (SLV)

Grupo C

  1. Olimpia (HON)
  2. Saprissa (CRC)
  3. Mixco (GUA)
  4. Alianza (PAN)
  5. UMECIT (PAN)
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Grupo D

  1. Municipal (GUA)
  2. Motagua (HON)
  3. Cartaginés (CRC)
  4. CD FAS (SLV)
  5. Verdes (BEL)
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Así estaban compuestos los bombos

Bombo 1: Alajulense (CRC), Herediano (CRC), Olimpia (HON) y Municipal (GUA).

Bombo 2: Saprissa (CRC), Plaza Amador (PAN), Antigua GFC (GUA) y Motagua (HON).

Bombo 3: Xelajú (GUA), Cartagínes (CRC), Marathón (HON) y Mixco (GUA).

Bombo 4: Luis Ángel Firpo (SLV), Alianza (PAN), Real Estelí (NIC) y FAS (SLV).

Bombo 5: Diriangén (NIC), Alianza (SLV), Umecit FC (PAN) y Verdes FC (BEL).

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