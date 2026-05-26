Olimpia, Motagua y Marathón ya conocen sus rivales: así quedaron los grupos de la Copa Centroamericana

Este día se llevó a cabo el sorteo de la Copa Centroamericana de Concacaf y los tres representantes de Honduras ya conocen cuáles son sus rivales.

El camino de los clubes hondureños en la Copa Centroamericana de Concacaf ya quedó definido este martes 26 de mayo tras llevarse a cabo el sorteo en Miami, Florida en Estados Unidos.

Olimpia por ser campeón del apertura, Motagua por coronarse en el Clausura y Marathón por posición en la tabla general, son los tres clubes catrachos que pelearán por obtener su primer título en esa competencia.

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Son cuatro grupos de cinco clubes cada uno los que conforman la Copa Centroamericana y Concacaf ya dejó definido el camino hasta la gran final del prestigioso torneo.

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Así quedaron los grupos de la Copa Centroamericana

Grupo A

Liga Deportiva Alajuelense (CRC) Plaza Amador (PAN) Club Xelajú (GUA) Luis Ángel Firpo (SLV) Diriangén (NIC)

Grupo B

Herediano (CRC) Antigua GFC (GUA) Marathón (HON) Real Estelí (NIC) Alianza (SLV)

Grupo C

Olimpia (HON) Saprissa (CRC) Mixco (GUA) Alianza (PAN) UMECIT (PAN)

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Grupo D

Municipal (GUA) Motagua (HON) Cartaginés (CRC) CD FAS (SLV) Verdes (BEL)

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Así estaban compuestos los bombos

Bombo 1: Alajulense (CRC), Herediano (CRC), Olimpia (HON) y Municipal (GUA).

Bombo 2: Saprissa (CRC), Plaza Amador (PAN), Antigua GFC (GUA) y Motagua (HON).

Bombo 3: Xelajú (GUA), Cartagínes (CRC), Marathón (HON) y Mixco (GUA).

Bombo 4: Luis Ángel Firpo (SLV), Alianza (PAN), Real Estelí (NIC) y FAS (SLV).

Bombo 5: Diriangén (NIC), Alianza (SLV), Umecit FC (PAN) y Verdes FC (BEL).