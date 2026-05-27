Saprissa negocia dos renovaciones mientras que el juvenil ya tiene nuevo equipo. También se definió el grupo en la Copa Centroamericana.

Tras el cierre del campeonato, en Deportivo Saprissa no descansan y trabajan tanto en el armado definitivo de la plantilla que comandará Hernán Medford, como en la planificación internacional de un semestre que exigirá el máximo rendimiento en el plano nacional e internacional.

Erick Lonnis da luces sobre el futuro de Mariano Torres

La continuidad de Mariano Torres es, sin lugar a dudas, el tema que más mantiene en vilo al saprissismo. A sus 39 años, el argentino analiza si pondrá punto final a su laureada trayectoria o si se vestirá de morado por un último período. Para tranquilidad de la afición, Erick Lonnis, líder del comité deportivo, adelantó que la renovación es inminente.

“Ya hemos tenido avances en la conversación. Creo que no es tan difícil, ni siquiera es un tema de dinero. Entonces yo creo que con Mariano nos vamos a poner de acuerdo sobre los próximos seis meses“, aclaró el directivo. Mientras tanto, en Tibás buscan un volante pasador de condiciones similares, previendo el inminente retiro del ídolo.

Salidas mundialistas y la negociación por Newton Williams

La confirmación de las convocatorias de Fidel Escobar y Tomás Rodríguez a la Selección de Panamá para el Mundial 2026 encienden el mercado. El comité deportivo morado reconoció que ambos futbolistas han despertado un fuerte interés a nivel internacional y que ya se han recibido los primeros ofrecimientos, por lo que sus salidas rumbo al extranjero tras la cita máxima parecen inminentes.

ver también “Difícil retenerlo”: desde Saprissa reconocen que perderán a una de sus figuras en este mercado de fichajes

Ante este panorama, la dirigencia de Saprissa negocia formalmente la continuidad de Newton Williams, cuya ficha pertenece a Antigua GFC de Guatemala. El cuerpo técnico de Hernán Medford mantiene plena confianza en sus condiciones y la directiva está dispuesta a realizar el esfuerzo económico para mantener al panameño en el plantel, aun ocupando una de las plazas de extranjero.

Kenneth González, a préstamo en Pérez Zeledón

El futuro inmediato de una de las promesas de las categorías menores de Saprissa se escribirá lejos de “La Cueva”. El periodista Kevin Jiménez confirmó que el mediocampista de 21 años, Kenneth González, saldrá cedido rumbo a Pérez Zeledón de cara al Torneo Apertura 2026. Allí coincidirá con un emblema del club tibaseño: Marvin Angulo.

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Saprissa ya conoce su grupo en la Copa Centroamericana

Por último, la Concacaf definió el camino internacional para el próximo semestre. El monstruo quedó ubicado como cabeza de serie en el Grupo C de la Copa Centroamericana 2026, un sector que promete alta competencia y que medirá las fuerzas del cuadro costarricense ante duros rivales del istmo en busca del boleto a la Concachampions.

(Fotos: Concacaf)

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Saprissa compartirá zona con Olimpia (Honduras), Deportivo Mixco (Guatemala), Alianza FC y UMECIT (ambos de Panamá). El formato del certamen deparará un total de cuatro partidos para los dirigidos por Hernán Medford (dos en condición de local y dos como visitante), donde los dos mejores posicionados de la zona avanzarán de manera directa a los cuartos de final.

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En síntesis

Erick Lonnis confirmó que las conversaciones están muy avanzadas para asegurar la continuidad del capitán Mariano Torres por seis meses más en Saprissa.

en Saprissa. Ante las posibles salidas de Fidel Escobar y Tomás Rodríguez tras el Mundial 2026, la directiva negocia retener al delantero panameño Newton Williams .

. El juvenil de 21 años, Kenneth González , deja las filas moradas para jugar cedido en Pérez Zeledón durante el Torneo Apertura 2026.

, deja las filas moradas para jugar cedido en Pérez Zeledón durante el Torneo Apertura 2026. Saprissa liderará el Grupo C de la Copa Centroamericana 2026, donde se medirá ante Olimpia (Honduras), Mixco (Guatemala), Alianza FC y UMECIT (Panamá).