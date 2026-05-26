Javier López inicia la limpia: las 2 salidas confirmadas en Motagua tras ganar la Copa 20

Tras ganar la Copa 20, Motagua ha comenzado su plan de renovación de la plantilla y ya hay dos bajas confirmadas.

Motagua vive un momento dulce tras conquistar la copa número 20 de su historia, luego de derrotar en tanda de penaltis a Marathón en la gran final del Clausura 2026. Sin embargo, el fútbol no da tregua. Desde la dirección deportiva comandada por Emilio Izaguirre, ya se trabaja tanto en los nuevos fichajes como en la reestructuración de la plantilla.

En ese sentido, Fútbol Centroamérica ha podido confirmar las primeras dos salidas de la institución. La primera de ellas es la de Marcelo Santos.

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El experimentado capitán del conjunto azul no continuará en el nido debido a que su contrato expiró y la directiva decidió no renovarlo. A sus 33 años, el defensor tendrá que buscar nuevos horizontes en el balompié tras una trayectoria de pocos clubes, habiendo vestido únicamente las camisetas del Vida y de Motagua.

En el Ciclón Santos se marcha con cartel de ídolo, siendo pieza clave en la época dorada bajo el mando de Diego Vázquez y cerrando su ciclo con el reciente título obtenido de la mano de Javier López.

El futuro de Marlon Licona y las renovaciones pendientes

La segunda baja del Motagua para el resto del año 2026 es el guardameta Marlon Licona, aunque su situación contractual presenta un matiz particular.

Según fuentes cercanas al club, Licona tiene sobre la mesa una oferta de renovación, pero condicionada a ciertas exigencias institucionales antes de estampar su firma.

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La intención de Motagua es renovarlo para enviarlo a préstamo a otro equipo, permitiendo así que Luis Ortiz, quien se ha consolidado como el titular indiscutible en la portería, tenga una nueva competencia por el puesto.

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La agenda de Emilio Izaguirre sigue llena, ya que el director deportivo deberá resolver el futuro de varios futbolistas clave. Jugadores de la talla de Luis Vega, John Kleber, Riky Zapata, Carlos Meléndez y Óscar Discua también han finalizado su vinculación contractual y su continuidad en el nido sigue en el aire.

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Marcelo Santos y Marlon Licona son las primeras dos bajas de Motagua.

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En resumen

Tras coronarse campeón del Clausura 2026, Motagua inicia su reestructuración con las salidas del capitán Marcelo Santos y el portero Marlon Licona.

Santos se marcha como ídolo al no renovar contrato a sus 33 años, mientras que Licona renovaría solo para ser enviado a préstamo, dejando a Luis Ortiz como titular indiscutible.

La dirección deportiva liderada por Emilio Izaguirre aún debe definir el futuro de otros cinco futbolistas clave cuyos contratos también han expirado.