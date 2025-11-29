Kervin Arriaga vive el problema que no quería volver a pasar en España y Levante lo sufre

Kervin Arriaga volvió a ser titular en la derrota del Levante en casa 0-2 ante el Athletic Club. La jornada 14 vio como los “Granotas” sumaron la derrota número 9 de la temporada 2025-26.

Robert Navarro anotó al minuto 4′ y Nico Williams celebró al 44′ para cerrar una victoria que hace respirar a los de Bilbao tras ser goleados 4-0 la pasada fecha por Barcelona.

Arriaga no jugó los 90 minutos, ya que al 45′ fue sustituido porque fue amonestado y Julián Calero, su entrenador, no quiso arriesgar.

¿Qué pasa con Kervin Arriaga?

Son cuatro las derrotas del Levante y Kervin vuelve a la misma situación del año pasasdo, la pelea por el no descenso.

Con Real Zaragoza se salvó y el equipo se quedó en segunda, ahora le toca lo mismo con Levante. No encuentra paz “El Misilito” en este aspecto.

Levante se encuentran en la posición 19 de la tabla de posiciones de la Liga Española con 9 puntos. No solo el golpe de no ir al Mundial 2026 tiene triste a Arriaga.

La última victoria de Levante fue el 4-3 frente al Orehuela por la Copa del Rey del pasado 30 de octubre. Ahora y en la misma competición deben enfrentar al Cieza para después visitar a Osasuna el 08 de diciembre.

