El Club Sport Cartaginés sacó un empate frente a San Carlos por 1-1 tras jugar con un hombre menos durante gran parte del partido. Por la expulsión de Fernán Faerron, sufrió más de la cuenta, pero logró sumar un punto importante para la tabla de posiciones.

Ahora, al equipo brumoso le tocará visitar el Morera Soto este martes por la primera jornada de la segunda vuelta. Justamente el entrenador guatemalteco, Amarini Villatoro, se quejó de este enfrentamiento contra Alajuelense por la organización de la fecha.

El técnico de Cartaginés hizo alusión a la cantidad de horas que tuvo su equipo para regresar de Vancouver y también del poco tiempo que tiene de descanso entre el partido de este domingo y el del martes contra la Liga.

La queja de Amarini Villatoro por la ventaja que saca Alajuelense con más tiempo de descanso

“Tengo 46 horas para recuperar a un equipo que viene de 18 horas de viaje y un traslado a San Carlos, entendemos que el rival tiene sus preocupaciones y saca ventaja de eso“, declaró el entrenador quejándose de la ventaja que tiene Alajuelense, ya que le tocó jugar el sábado ante Puntarenas.

“En 45 días hemos tenido 13 partidos. Somos los que más han jugado desde enero. Un promedio de tres días por cada partido. Hemos tenido una carga importante que todavía no termina“, agregó Villatoro con respecto al tiempo de juego de sus dirigidos.

Cartaginés visitará a Alajuelense este martes 3 de febrero desde las 8 pm. por la primera jornada de la segunda ronda. En el primer partido que se jugó en Cartago, el ganador resultó ser el cuadro brumoso por 1-0.

