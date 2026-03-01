Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Liga Promérica

“Saca ventaja”: Amarini Villatoro se queja contra Alajuelense y dice lo que tanto le molesta a Cartaginés

El DT de Cartaginés habló en la previa del partido que tendrá contra Alajuelense este martes en el Morera Soto.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

Sigue a FCA en Google!
El técnico apuntó contra el cronograma.
© Prensa CartaginésEl técnico apuntó contra el cronograma.

El Club Sport Cartaginés sacó un empate frente a San Carlos por 1-1 tras jugar con un hombre menos durante gran parte del partido. Por la expulsión de Fernán Faerron, sufrió más de la cuenta, pero logró sumar un punto importante para la tabla de posiciones.

Ahora, al equipo brumoso le tocará visitar el Morera Soto este martes por la primera jornada de la segunda vuelta. Justamente el entrenador guatemalteco, Amarini Villatoro, se quejó de este enfrentamiento contra Alajuelense por la organización de la fecha.

El técnico de Cartaginés hizo alusión a la cantidad de horas que tuvo su equipo para regresar de Vancouver y también del poco tiempo que tiene de descanso entre el partido de este domingo y el del martes contra la Liga.

“No nos vamos a poner polémicos”: Mauricio Wright sorprende a Alajuelense y le manda un filazo tras perder con Saprissa

ver también

“No nos vamos a poner polémicos”: Mauricio Wright sorprende a Alajuelense y le manda un filazo tras perder con Saprissa

La queja de Amarini Villatoro por la ventaja que saca Alajuelense con más tiempo de descanso

Tengo 46 horas para recuperar a un equipo que viene de 18 horas de viaje y un traslado a San Carlos, entendemos que el rival tiene sus preocupaciones y saca ventaja de eso“, declaró el entrenador quejándose de la ventaja que tiene Alajuelense, ya que le tocó jugar el sábado ante Puntarenas.

Tweet placeholder

En 45 días hemos tenido 13 partidos. Somos los que más han jugado desde enero. Un promedio de tres días por cada partido. Hemos tenido una carga importante que todavía no termina“, agregó Villatoro con respecto al tiempo de juego de sus dirigidos.

Publicidad

Cartaginés visitará a Alajuelense este martes 3 de febrero desde las 8 pm. por la primera jornada de la segunda ronda. En el primer partido que se jugó en Cartago, el ganador resultó ser el cuadro brumoso por 1-0.

En resumen

  • El técnico Amarini Villatoro expuso que Cartaginés suma 13 partidos disputados en 45 días.
  • El Club Sport Cartaginés empató 1-1 ante San Carlos pese a la expulsión de Fernán Faerron.
  • El partido contra Alajuelense se realizará este martes 3 de febrero a las 8 pm.
Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Diego Campos vive un escenario que lo acerca otra vez al fútbol de Costa Rica
Costa Rica

Diego Campos vive un escenario que lo acerca otra vez al fútbol de Costa Rica

Asi quedó la tabla tras el empate entre San Carlos y Cartaginés
Costa Rica

Asi quedó la tabla tras el empate entre San Carlos y Cartaginés

El futbolista mexicano que sueña con representar a Costa Rica
Costa Rica

El futbolista mexicano que sueña con representar a Costa Rica

Lonnis confirma la vuelta de una figura muy esperada
Deportivo Saprissa

Lonnis confirma la vuelta de una figura muy esperada

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo