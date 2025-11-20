Kervin Arriaga consterna la Liga Española tras ser echado del Mundial 2026 con Honduras y la decisión de su técnico en Levante

Kervin Arriaga llegó a Valencia y se reporta listo para enfrentar al Valencia en el derbi de la ciudad. Será por la Liga Española en su jornada 13, un cotejo por evitar puestos de descensos directos.

En su llegada, Arriaga fue abordado por el medio Superdeporte y ha consternado al país donde juega por la cara de tristeza que mostraba, aún así se atrevió a dar declaraciones.

“La verdad un poco triste por lo que pasó con mi selección. Ahora la vida sigue y tiene que cambiar mi mentalidad y pensar en el equipo”.

¿Cómo te encuentras físicamente?

“Bien la verdad, ahora voy a tratar de descansar un poco y pensar en mañana a ver qué pasa”.

¿Estás para ser titular?

“No sé, es decisión de profe Calero. No he hablado con él, estaba pensando en mi selección y bueno ahora, enfocado en el equipo. La ideas es ganar”.

DT del Levante tomó una rotunda decisión con Kervin Arriaga

“Vamos a ver qué tal se encuentra, va a estar disponible. Le encanta su profesión y siempre está disponible. Es una lástima no tenerle más descansado”, dijo Julián Calero para el partido que está programado para las 2:00 de la tarde hora de Honduras.

“Somos una manada y la manada no deja atrás a nadie. Si tenemos que entrenar a las tres de la mañana para que uno más esté entrenamos a las tres de la mañana. Se trataba de esperar a un compañero y que sepamos cómo se encuentra”, comentó.

Con esto, Arriaga debe darle la vuelta a la página, este jueves se ejercitó con el resto del equipo, pero no tocó balón. Recordemos que “El Misilito” vine de jugar los 90 minutos ante Nicaragua y Costa Rica.

