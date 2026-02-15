Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

Técnico del Levante sentencia de manera rotunda a Kervin Arriaga tras ser expulsado en la Liga Española y el problema del hondureño

Luis Castro, técnico del Levante habló de la roja que recibió Kervin Arriaga en el derbi ante Valencia que perdieron 0-2.

José Rodas

Por José Rodas

Sigue a FCA en Google!
El técnico del Levante fue claro tras la expulsión de Kervin Arriaga.
El técnico del Levante fue claro tras la expulsión de Kervin Arriaga.

Kervin Arriaga vive una pesadilla completa en el Levante. Volvió a jugar después de mucho tiempo, pero por un gesto de aplaudir al árbitro salió expulsado.

La jornada 24 de la Liga Española vio como el hondureño sufrió su primera expulsión y esto complica más al Levante que está en el puesto 19 de la tabla de posiciones.

Mientras en Olimpia tenía un valor de 175 mil dólares, este es el nuevo precio de Dereck Moncada en Colombia

ver también

Mientras en Olimpia tenía un valor de 175 mil dólares, este es el nuevo precio de Dereck Moncada en Colombia

Es uno de los candidatos a descender y el DT del Levante, Luis Castro habló en conferencia de prensa tras perder 0-2 de la irresponsabilidad de Arriaga por la situación que vive el equipo.

Levante tiene lesionado a Ugo Raghouber, el contención que le quitó el puesto a Arriaga y ahora tendrá que resolver el problema que le deja el catracho.

Técnico del Levante sentencia a Kervin Arriaga

¿La baja de Kervin hace mucho daño? ¿Llega Ugo Raghouber para el miércoles?

“Como he dicho en la conferencia de prensa previa, la lesión de Ugo no es muy grave, pero está lesionado. Vamos a ver si es posible que llegue al miércoles, hoy entrenó, pero tenemos otros que pueden jugar en el puesto de Kervin. Vamos a ver a quién elegimos, prefería que Arriaga no tuviera la roja porque estamos con partidos importantes y siempre falta alguien. Eso no es bueno para nosotros. Me gusta tenerlos a todos y no tener este dolor de cabeza”.

“Instancias finales de Concacaf”: Pedro Troglio muestra su firme postura para convertirse en técnico de Honduras rumbo al Mundial 2030

ver también

“Instancias finales de Concacaf”: Pedro Troglio muestra su firme postura para convertirse en técnico de Honduras rumbo al Mundial 2030

“Ya después me toca hacer el 11 con los mejores y tener soluciones en el banquillo, pero el fútbol es para todos los equipos y yo tampoco soy entrenador de decir que sin Kervin va a ser más difícil. Si están concentrados lo hacen bien, por eso he hablado de inteligencia y el cerebro. Prefería que Kervin no tuviera la roja”.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Toda Honduras consternada con la respuesta de Kervin Arriaga al DT del Levante tras ser expulsado
Honduras

Toda Honduras consternada con la respuesta de Kervin Arriaga al DT del Levante tras ser expulsado

Kervin Arriaga vive una pesadilla: volvió a jugar, pero da esta terrible noticia a Levante que en Honduras no pueden creer
Honduras

Kervin Arriaga vive una pesadilla: volvió a jugar, pero da esta terrible noticia a Levante que en Honduras no pueden creer

Kervin Arriaga ya lo sabe: la decisión que tomó Levante tras la orden que le dio la Liga Española
Honduras

Kervin Arriaga ya lo sabe: la decisión que tomó Levante tras la orden que le dio la Liga Española

Yamil Bukele es claro con el trabajo que hacen Hugo Pérez y Mauricio Cienfuegos
El Salvador

Yamil Bukele es claro con el trabajo que hacen Hugo Pérez y Mauricio Cienfuegos

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo