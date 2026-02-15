Técnico del Levante sentencia de manera rotunda a Kervin Arriaga tras ser expulsado en la Liga Española y el problema del hondureño

Kervin Arriaga vive una pesadilla completa en el Levante. Volvió a jugar después de mucho tiempo, pero por un gesto de aplaudir al árbitro salió expulsado.

La jornada 24 de la Liga Española vio como el hondureño sufrió su primera expulsión y esto complica más al Levante que está en el puesto 19 de la tabla de posiciones.

Es uno de los candidatos a descender y el DT del Levante, Luis Castro habló en conferencia de prensa tras perder 0-2 de la irresponsabilidad de Arriaga por la situación que vive el equipo.

Levante tiene lesionado a Ugo Raghouber, el contención que le quitó el puesto a Arriaga y ahora tendrá que resolver el problema que le deja el catracho.

Técnico del Levante sentencia a Kervin Arriaga

¿La baja de Kervin hace mucho daño? ¿Llega Ugo Raghouber para el miércoles?

“Como he dicho en la conferencia de prensa previa, la lesión de Ugo no es muy grave, pero está lesionado. Vamos a ver si es posible que llegue al miércoles, hoy entrenó, pero tenemos otros que pueden jugar en el puesto de Kervin. Vamos a ver a quién elegimos, prefería que Arriaga no tuviera la roja porque estamos con partidos importantes y siempre falta alguien. Eso no es bueno para nosotros. Me gusta tenerlos a todos y no tener este dolor de cabeza”.

“Ya después me toca hacer el 11 con los mejores y tener soluciones en el banquillo, pero el fútbol es para todos los equipos y yo tampoco soy entrenador de decir que sin Kervin va a ser más difícil. Si están concentrados lo hacen bien, por eso he hablado de inteligencia y el cerebro. Prefería que Kervin no tuviera la roja”.

