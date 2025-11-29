Es tendencia:
Desde Barcelona dejan la noticia que Honduras puede aprovechar para clasificar al Mundial 2030

Honduras debe pensar ya en el próximo Mundial, el fracaso del 2026 le debe enseñar a que muchas cosas deben cambiar.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

El Mundial 2030 ya debe ser objetivo de Honduras tras fracasar en el reciente proceso a 2026.
El Mundial de 2030 se celebrará en Marruecos, España y Portugal, mientras que Argentina, Paraguay y Uruguay, donde se celebró la edición inaugural, serán sedes de tres partidos.

Una de las selecciones que ya debe pensar en esta Copa del Mundo es Honduras, que no pudo clasificar al de 2026 tras quedar eliminada de una forma increíble.

Una de las cosas que debe aprovechar Honduras es la gran cantidad de futbolistas que tiene en España para darles rodaje, algú sí, están jóvenes, pero otros ya están en la edad para poder iniciar un proceso de selección mayor.

Por ejemplo, hay chicos que están en Barcelona, Girona, Espanyol, otro Villarreal, La Coruña y Cádiz. El nuevo entrenador, cuando se nombre tras la salida de Reinaldo Rueda, deberá aprovechar este talento. En la Ciudad Condal es donde más se centran estos futbolistas con proyección.

Legión catracha ha adelantado alguno de los nombres de estos jugadores y donde juegan, por lo que la FFH deberá estar atenta por si el DT quiere contar con alguno de ellos.

Solo Nicolas Balbas, de La Coruña, ha formado parte oficialmente de las selecciones juveniles, recientemente estuvo en el Mundial Sub-17.

Los prospectos que debe seguir Honduras en España

-Yohanner Ruíz – Real Zaragoza (21 años)
-Jorge Pineda – Villarreal (18 años)
-Gabriel Canahuati – Celta de Vigo (18 años)
-Alessandro Mejía – Barcelona (11 años)
-Alfredo Rodríguez – Barcelona (14 años)
-Bryan Zepeda – Cádiz (17 años)
-Nicolás Balbas – La Coruña (18 años)
-Isaac Ruíz – Girona (13 años)
-Johel Maradiaga – Girona (13 años)
-Leo Andrade – Girona (12 años)

