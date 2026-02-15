Toda Honduras consternada con la respuesta de Kervin Arriaga al DT del Levante tras ser expulsado en la Liga Española

Kervin Arriaga vive horas bajas en Levante, su equipo está peleando por no descender y el hondureño salió expulsado en el derbi ante Valencia por aplaudirle al árbitro en la cara.

“El Misilito” fue sentenciado por su entrenador, Luis Castro, que le pidió más concentración para el resto de la temporada, porque no puede estar perdiendo a jugadores importantes por este tipo de cosas.

ver también Mientras en Olimpia tenía un valor de 175 mil dólares, este es el nuevo precio de Dereck Moncada en Colombia

Arriaga salió en sus redes sociales y el envió un mensaje a su técnico y a la afición: el hondureño pidió disculpas por su acción.

El mensaje de Kervin Arriaga que consterna a toda Honduras

“No hay mucho que decir. Solo pedirle disculpas a mis compañeros. Cuerpo técnico y a toda esa afición que dejo todo hoy en la cancha se que hay mucho que mejorar y aprender. Pero solo se aprende de los errores disculpas totales Granotas.

ver también Técnico del Levante sentencia de manera rotunda a Kervin Arriaga tras ser expulsado en la Liga Española y el problema del hondureño

Equivocarse es un defecto de todos. Pedir disculpas es una virtud de pocos”.

Levante se enfrenta a Villarreal por la jornada 25 de la Liga Española y todo indica que Arriaga se va perder ese juego y podría volver a la acción ante Barcelona.