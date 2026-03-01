Es tendencia:
Así está la tabla de posiciones del Clausura 2026: Olimpia sigue sufriendo, Real España mantiene el invicto y Motagua no aprovecha

El Clausura 2026 sigue su marcha en Honduras con el Olimpia que está sufriendo, mientras Motagua no pudo aprovechar ante Olancho FC.

José Rodas

Por José Rodas

Real España sigue sin perder su invicto en el Clausura 2026 de la Liga Nacional en Honduras. Foto: X Real España.
Se disputaron cuatro de cinco juegos de la jornada 9 del Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras que tiene como líder absoluto de la tabla de posiciones al Real España de Jeaustin Campos.

La Máquina deReal España empató 2-2 ante Platense en el estadio Morazán y logrando así mantener su invicto en el torneo con 18 unidades.

Mientras Eduardo Espinel guardó silencio, desde Olimpia estallan contra el arbitraje: “El mundo avanza”

En la segunda posición de la tabla se ubica el Motagua de Javier López que no pudo aprovechar su localía y empató 1-1 ante el Olancho FC en el estadio “Chelato” Uclés de Tegucigalpa.

Mientras tanto, el Marathón llegó a once unidades tras derrotar 2-1 al Olimpia de Eduardo Espinel que sigue sufriendo en el Clausura, siendo cuarto con la misma cantidad de puntos que los verdes.

Para Olimpia, esta fue su tercera derrota en lo que va del torneo; ya lo había hecho ante Victoria y Motagua, respectivamente.

Así marcha la tabla del Clausura 2026

EquipoPuntosPJ
1Real España188
2Motagua168
3Marathón119
4Olimpia118
5Olancho 108
6Victoria 108
7Juticalpa99
8Platense 88
9Lobos UPNFM77
10Choloma68
11Génesis67
“Olimpia se queja”: la tajante respuesta de Pablo Lavallén tras la polémica victoria de Marathón en el Clásico

Los resultados de la jornada 9

  • Juticalpa 1-0 Victoria
  • Marathón 2-1 Olimpia
  • Motagua 1-1 Olancho
  • Platense 2-1 Real España
  • Génesis vs. Lobos UPNFM (Pendiente)

Así se jugará la jornada 10

  • Olancho vs. Platense
  • Choloma vs. Motagua
  • Victoria vs. Génesis
  • Olimpia vs. Real España
  • Lobos UPNFM vs. Juticalpa
