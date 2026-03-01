Así está la tabla de posiciones del Clausura 2026: Olimpia sigue sufriendo, Real España mantiene el invicto y Motagua no aprovecha

Se disputaron cuatro de cinco juegos de la jornada 9 del Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras que tiene como líder absoluto de la tabla de posiciones al Real España de Jeaustin Campos.

La Máquina deReal España empató 2-2 ante Platense en el estadio Morazán y logrando así mantener su invicto en el torneo con 18 unidades.

En la segunda posición de la tabla se ubica el Motagua de Javier López que no pudo aprovechar su localía y empató 1-1 ante el Olancho FC en el estadio “Chelato” Uclés de Tegucigalpa.

Mientras tanto, el Marathón llegó a once unidades tras derrotar 2-1 al Olimpia de Eduardo Espinel que sigue sufriendo en el Clausura, siendo cuarto con la misma cantidad de puntos que los verdes.

Para Olimpia, esta fue su tercera derrota en lo que va del torneo; ya lo había hecho ante Victoria y Motagua, respectivamente.

Así marcha la tabla del Clausura 2026

Equipo Puntos PJ 1 Real España 18 8 2 Motagua 16 8 3 Marathón 11 9 4 Olimpia 11 8 5 Olancho 10 8 6 Victoria 10 8 7 Juticalpa 9 9 8 Platense 8 8 9 Lobos UPNFM 7 7 10 Choloma 6 8 11 Génesis 6 7

Los resultados de la jornada 9

Juticalpa 1-0 Victoria

Marathón 2-1 Olimpia

Motagua 1-1 Olancho

Platense 2-1 Real España

Génesis vs. Lobos UPNFM (Pendiente)

Así se jugará la jornada 10

Olancho vs. Platense

Choloma vs. Motagua

Victoria vs. Génesis

Olimpia vs. Real España

Lobos UPNFM vs. Juticalpa