Selección Femenina de El Salvador consigue goleada histórica que la hace soñar con el Mundial

La Selección femenina de El Salvador firmó una noche histórica en el césped del Estadio Las Delicias, al golear con autoridad 13-0 a Barbados y colocarse momentáneamente como líder del Grupo F en las eliminatorias mundialistas rumbo a Brasil 2027. Una actuación demoledora que ilusiona y confirma el crecimiento sostenido del fútbol femenino cuscatleco.

Desde el pitazo inicial, la Azul y Blanco mostró hambre de gol. Al minuto 8, Danielle Fuentes abrió el marcador tras un centro que se desvió en la defensa caribeña, definiendo con sutileza ante la arquera rival. Poco después, al 16’, un balón filtrado por Brenda Cerén permitió que Danya Gutiérrez firmara el 2-0, reflejo del dominio absoluto en el arranque.

El vendaval ofensivo no se detuvo. Victoria Meza amplió la ventaja al 29’ tras una gran acción individual de Cerén, y cuatro minutos después Fuentes marcó su doblete con un disparo colocado al ángulo. Antes del descanso, la propia Cerén se hizo presente con dos anotaciones, sellando un contundente 6-0 en la primera mitad que prácticamente sentenciaba el compromiso.

En el complemento, la intensidad no bajó. Samaria Gómez marcó el séptimo en un mano a mano, mientras Gutiérrez amplió la cuenta tras otra combinación con Cerén. Luego apareció Jasmine Dybala para aprovechar un error defensivo y colocar el noveno, antes de que Cerén volviera a brillar con una jugada individual para el décimo tanto.

La goleada tomó tintes históricos en el tramo final. Jackeline Velásquez anotó el undécimo de cabeza tras un centro desde la derecha, y más tarde Fuentes completó su triplete con un toque sutil luego de otra asistencia de Cerén. Velásquez volvió a imponerse por la vía aérea para firmar el definitivo 13-0.

Con este resultado, El Salvador se coloca en la cima del grupo, a la espera del duelo entre Selección femenina de Honduras y de Trinidad y Tobago. Más allá del marcador, la noche dejó claro que las cuscatlecas atraviesan un momento brillante, con eficacia ofensiva, liderazgo colectivo y ambición mundialista como principales banderas.

