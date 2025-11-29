Pagaron 100 mil dólares a Herediano y ahora viven la peor crisis: “Viene navidad, queremos llevar algo a casa”

Herediano estuvo en Honduras el 12 de julio para disputar un partido amistoso contra Victoria de La Ceiba que vivía una bonita historia ya que el club volvió a jugar en su estadio luego de una tremenda remodelación que hicieron.

El partido tuvo de todo, fiesta, goles, peleas entre jugadores y cuando terminó pues cada quien pensaba en su torneo local, el Team en busca del título y La Jaiba buscando mantenerse en primera.

A día de hoy las realidades son distintas, Herediano si tiene sus problemitas, pero está ahí, Victoria vive una de las peores crisis de su historia y esto que le tuvo que pagar al equipo tico 100 mil dólares por traerlo para aquel partido amistoso.

Para entrar en contexto, el club ofreció una rueda de prensa donde piden ayuda a la afición, ya que tienen varios meses de no recibir salario. La directiva, que tampoco está bien, no les paga y esto ya ha colmado la paciencia.

La dura crisis del Victoria relatada por su entrenador, Jhon Jairo López

La Jaiba comenzó este torneo con David Patiño, el DT fue echado por malos resultado, debiéndole dinero y también hay varios jugadores que se han marchado del club como es el caso de Walter Martínez, Wisdom Quaye -que en ese partido contra Herdiano se peleó con Yeltsin Tejeda-, los mexicanos Javier Delgadillo y Luis Franco Igualmente, el portero Humberto Acevedo decidió dar un paso al costado, incrementando la lista de bajas en un momento crítico para el conjunto ceibeño.

“Son cuatro meses sin salario. Una cosa es agarrar al equipo con la nevera llena y otra cosa es tomarlo con la nevera vacía. Cada día tengo que convencer a mis jugadores para que entrenen porque los van a sacar de sus departamentos, no tienenpara pagar la luz o no tienen para desplazarse”.

“Ya no soy entrenador; ahora soy consejero, amigo, psicólogo, trabajador social y papá. Ellos son mis hijos y no los voy a abandonar. Voy a dar la lucha por ellos porque soy el líder de este barco y no los voy a dejar”.

“A la gente de La Ceiba les pido que llenen el estadio el martes y con la taquilla que se haga; le exijo a los directivos que se pongan la mano en el corazón y le den esa taquilla a los jugadores y cuerpo técnico”.

“Viene la navidad y los muchachos necesitan llevar comida a sus familias y algún regalo para sus hijos para que puedan cumplir con su deber como padres”.

Los abandonos solo desnuda una problemática profunda. La falta de estabilidad administrativa y el incumplimiento de compromisos contractuales han generado un ambiente insostenible para los jugadores, quienes se ven obligados a tomar decisiones drásticas para proteger su bienestar.